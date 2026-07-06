Miguel Ángel Revilla, sobre Juanma Moreno y su pacto con Vox: "Entra en lo habitual en política que tanto detesto, la falta de coherencia"

Miguel Ángel Revilla reflexiona en Más Vale Tarde sobre el pacto de Juanma Moreno y Vox en Andalucía y lo relaciona con la actual falta de credibilidad en los políticos porque "normalmente no cumplen lo que dicen".

Miguel Ángel Revilla hace su particular análisis de la actualidad en Más Vale Tarde, donde ha valorado el pacto entre Juanma Moreno y Vox en Andalucía.

"Para mí, Moreno Bonilla entra dentro del catálogo de lo que es más habitual en la política y yo tanto detesto, que es la falta de coherencia", afirma rotundo el expresidente de Cantabria, que asegura que en estos momentos hay una falta de credibilidad en los políticos porque "normalmente no cumplen nunca lo que dicen".

En este sentido, recuerda que Juanma Moreno dijo en todo momento que no iba a gobernar con Vox y ahora "no solo va a gobernar, sino que ha aceptado cosas incluso más duras de las que se han firmado en los gobiernos en los que está Vox con el PP".

Sobre la ausencia de la formación de extrema derecha en el acto a Blas Infante, apunta que "cómo va a ir a homenajear al precursor del regionalismo andaluz, si está totalmente en contra de las autonomías". "Si ellos pudieran, gobernarían desde Madrid con gobernadores civiles como en la época de Franco", sentencia.

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