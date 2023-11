"Está a punto de empatar, creo que va ganando al señor Puente. Ya no lo va a necesitar más, pásele los textos a Sánchez", ha espetado también Feijóo, que ha acusado a Sánchez de no ser capaz de renunciar a un cargo: "Yo no soy presidente porque no me vendo ni vendo a los españoles. Señor Sánchez, a usted en el 2016 lo echaron de su partido. Por dos cosas: por intentar perpetrar un pucherazo y porque la mayoría de su partido sabía hasta donde podía llegar".