La violencia ha vuelto a imperar en Ferraz por decimotercera noche consecutiva. Un grupo de manifestantes encapuchados se ha enfrentado a la policía lanzando objetos y cristales y finalmente se han producido cargas que se han saldado con varios detenidos.

La tensión ha ido creciendo a última hora de la noche. De hecho, dos periodistas de laSexta han sido increpados. Javier Bastida ha vuelto a percibir insultos homófobos y ha tenido que pedir a un manifestante que no le empujara, mientras José Luis Torá ha sido empujado por un viandante que le ha recriminado que estuviera grabando.

Manifestantes radicales han intentado en varias ocasiones mover las vallas de seguridad y han lanzado bengalas, botellas y otros objetos contra los agentes, que han acabado cargando después de que, como en jornadas anteriores, una vez que buena parte de los 2.000 manifestantes que se habían congregado para protestar contra la ley de amnistía habían ido abandonando la concentración y los más radicales han empezado a cobrar protagonismo.

En varias ocasiones, los antidisturbios han pedido a los manifestantes que dejaran de lanzar objetos y que no tratasen de violentar las vallas colocadas para evitar el paso a la sede socialista.

A partir de las 21:30 horas la tensión ha ido creciendo y el operativo policial se ha hecho más intenso mientras los manifestantes arreciaban en sus gritos y en el lanzamiento de objetos y trataban de mover las vallas al grito de "Esta valla sí la defendéis". Pasada las 22:45 horas los agentes han cargado y han lanzado pelotas de goma para dispersar a los manifestantes, que han respondido con nuevos lanzamientos de objetos.

Las cargas se han reproducido poco después en las calles aledañas de Marqués de Urquijo y Juan Álvarez de Mendizábal, en la que algunos radicales han hecho barricadas con contenedores de basura. Además, al menos doce personas han sido detenidas, según fuentes policiales.

Más de 2.000 personas, entre ellas Abascal

En esta decimotercera noche de protestas se han concentrado unas 2.000 personas, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, en un entorno con un notable refuerzo de la seguridad respecto a noches anteriores.

Es una cifra ligeramente superior a la de los últimos días, pero está lejos de las hasta 8.000 personas que se reunieron algunas de las noches de la semana pasada, en las que también acabó habiendo incidentes considerables entre policías y manifestantes.

El dispositivo policial era especialmente amplio este miércoles, cuando se ha celebrado la primera sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez. Uno de los protagonistas de las protestas, de hecho, ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha acudido a la manifestación de Ferraz cuando ha terminado su discurso contra el presidente del Gobierno en funciones en la tribuna del Congreso, sin siquiera dejar espacio a la réplica.

"Ahora puede usted lanzar sus embustes a quien quiera escucharle, que nosotros nos iremos junto al pueblo español", ha anunciado el propio Abascal justo antes de marcharse con el resto de diputados de su grupo, que también saludó después a los congregados en los alrededores del Congreso que se concentraron contra la amnistía.

Como las anteriores jornadas, los cánticos más escuchados siguen siendo 'Pedro Sánchez hijo de puta'; 'España no se vende, España se defiende'; 'Sánchez traidor' o 'No es una sede, es un puticlub'.

También ha llegado a Ferraz alrededor de las 20.00 horas un grupo de miembros del movimiento juvenil de Vox, Revuelta, que ha decidido pasar primero por la calle Génova, donde se sitúa la sede del PP, al cántico de 'PSOE, PP, la misma mierda es', antes de sumarse a los participantes congregados en la Ferraz.

'Puigdemont a prisión' o 'España es una y no cincuenta y una' han resonado de nuevo en este punto al igual que grandes pitadas con cacerolas al presidente en funciones. No han faltado tampoco los insultos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con un cántico repetido en días anteriores: 'Si tienes un hijo subnormal, no lo trates mal, hazlo Policia Nacional', así como a la prensa a la que tachan de manipuladora y "pagada por el Gobierno".

En esta ocasión se han podido ver multitud de pancartas en las que se podía leer: 'no habrá paz para los traidores', otra roja con el logo del PSOE tapado con letras negras de 'golpista'; otra con un fondo amarillo y letras rojas escritas en catalán: 'Apreteu que funciona' y otras de grandes dimensiones que ponían 'Sánchez traidor' y 'no nos engañan, Cataluña es España'.