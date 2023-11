La intervención de Míriam Nogueras ha resultado ser una de las más esperadas en el debate de investidura de Pedro Sánchez. No solo por la importancia de Junts en la votación que tendrá lugar este jueves, sino por la reunión que ha mantenido la propia Nogueras con el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, por el enfado de la formación catalana tras escuchar el discurso de Sánchez.

En su intervención desde la tribuna del Congreso de los Diputados, Nogueras ha lanzado una advertencia a Pedro Sánchez para arrancar. "Querría darle un consejo: con nosotros no pruebe a tentar la suerte. Su discurso no ha sido valiente", ha cuestionado la portavoz de Junts.

"¿Está usted dispuesto a abordar la cuestión catalana de manera directa, tal y como establece el acuerdo que ha firmado?", ha preguntado Nogueras al candidato a presidente del Gobierno, defendiendo que desde Junts no "engañan a nadie".

"Somos fieles a nosotros. Si los cambios no son posibles y no se avanza, no apoyaremos ninguna iniciativa de su Gobierno. La estabilidad de la legislatura queda sujeta a los avances de las negociaciones en los ámbitos del reconocimiento nacional, con referéndum de autodeterminación y el ámbito del autogobierno", ha aclarado Nogueras.

Nogueras ha dejado claro que han llegado a un acuerdo con un partido del que "no se fían" ni en el que "confían". La portavoz de Junts también asegura que el "mandato del 1-O es vigente" y que su "compromiso con la independencia es total, sin renuncias".

"Si dicen que este acuerdo es para pasar página, engaña a los ciudadanos, porque no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer nunca", insiste Nogueras, que ha dejado paso a la réplica de Sánchez.

Para Sánchez, "ha faltado tiempo" en el acuerdo

Pedro Sánchez ha traslado su "compromiso para cumplir con el acuerdo" entre PSOE y Junts, explicando que "ha faltado tiempo" para cerrar el acuerdo entre ambas formaciones, dejando claras las "extraordinarias diferencias" que les separan.

"Nunca dejemos de escucharnos", ha compartido Sánchez en una de sus últimas palabras antes de dar por concluida la sesión de este miércoles del debate de investidura.