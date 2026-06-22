La sentencia económica del caso mascarillas: Ábalos tendrá que pagar 217.000 euros, Koldo 211.000 y Aldama 215.000

Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, en sus respectivas declaraciones ante el Tribunal Supremo

Los detalles Entre los tres pagarán algo menos de medio millón de euros divididos entre las multas impuestas, la responsabilidad civil del exministro y su asesor y la devolución "de las ganancias provenientes del delito de cohecho".

La sentencia del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama no solo incluye penas de cárcel, sino también un componente económico cercano a medio millón de euros. Las multas individuales son de 52.500 euros para Ábalos, 45.750 euros para García y 72.000 euros para De Aldama. Además, Ábalos y García deben pagar 44.000 euros a las empresas Ineco y Tragsatec. La sentencia también ordena el decomiso de ganancias ilícitas por cohecho, sumando 430.295 euros entre los tres. En total, Ábalos pagará alrededor de 217.000 euros, García 211.000 euros y De Aldama 215.000 euros.

La sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama no solo implica una pena de cárcel, sino que también tienen un apartado económico que los tres tendrán que afrontar con un valor de casi medio millón de euros.

Dicho documento recoge las multas que tendrán que abonar los tres condenados. En el caso del exministro la cantidad asciende a 52.500 euros, mientras que su exasesor tendrá que pagar 45.750 euros. En esta ocasión, es el comisionista Víctor de Aldama quien pagará la cuantía más alta con un total de 72.000 euros.

Ahora bien, esto solo recoge las multas que se les ha impuesto, pero esa no es la cantidad total que tendrán que abonar. En el caso de José Luis Ábalos y Koldo García, también tienen una responsabilidad civil que abonar a las empresas Ineco y Tragsatec por la colocación en dichas empresas tanto de Jéssica Rodríguez como de Claudia Montes, teniendo que abonar entre ambas 44.000 euros a dividir entre los dos.

Por último, la sentencia también dicta "el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho", un importe que asciende a los 430.295 euros a dividir entre los tres. Esta cifra viene de los 340.000 euros que abonó el comisionista durante 34 meses, los 82.295 euros pagados del alquiler del piso en Plaza de España (Madrid) en el que residió Jéssica Rodríguez y los 8.000 euros del alquiler del chalé de La Alcaidesa.

En total, entre los tres abonarán casi medio millón de euros divididos en alrededor de 217.000 euros que pagará Ábalos, Koldo García hará lo propio con alrededor de 211.000 euros y Víctor de Aldama alrededor de 215.000 euros.

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