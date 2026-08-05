Del "somos un pueblo solidario" a evitar dar una respuesta clara: el giro del PP sobre la acogida de menores migrantes

El contexto En 2021, tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta, y en 2024, durante una situación parecida en Canarias, el PP defendió el reparto de menores apelando a la solidaridad. Ahora, evita aclarar si los acogerá.

El Partido Popular (PP) no ha aclarado si acogerá a los menores migrantes llegados a Ceuta, aunque en situaciones anteriores ha mostrado una postura más solidaria. En 2021, tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta, el PP, que gobernaba la ciudad, solicitó ayuda para acoger a 200 menores no acompañados, y las comunidades autónomas del PP participaron en el reparto. En 2024, el PP aceptó recibir a 347 menores en Canarias, incluso en coalición con VOX. Sin embargo, las amenazas de Vox de abandonar gobiernos si el PP colaboraba en estos acuerdos han influido en su posición actual, aunque la ley obliga al cumplimiento.

El PP sigue sin decir claramente si acogerá a los menores migrantes que han llegado a Ceuta. Sin embargo, su reacción ante este tipo de situaciones no ha sido siempre esta.

En 2021, en apenas 48 horas, entraron a Ceuta cerca de 10.000 personas. La ciudad, gobernada por el PP reclamó solidaridad para la acogida de 200 menores no acompañados. "Apelar a la solidaridad delr esto de los españoles", decía entonces el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Una solidaridad que terminó llegando. Los gobiernos autonómicos del PP acabaron aceptando, tras un consejo territorial, participar en el reparto. "Somos un pueblo solidario", defendía en ese momento el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguraba que el gobierno andaluz siempre "cumple las leyes".

La historia se volvió a repetir en 2024 en Canarias. El PP aceptó recibir 347 menores migrantes en sus comunidades autónomas, incluidas en las que gobernaba en coalición con VOX. "Acogeremos a los 21 menores que nos corresponden. A veces se nos olvida que son personas", señalaba Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ya había avisado de que aquello tendría consecuencias. "Si el PP de alguna de esas regiones quiere sentarse a pactar con Pedro Sanchez sobre eso, que lo diga ya y abanadonaremos esos gobiernos inmediatamente", advertía.

Finalmente, cumplió con su amenaza. Ahora, Vox ha vuelto a algunos gobiernos autonómicos en los que han entrado haciendo gala de la conocida prioridad nacional, y el PP ha cambiado de posición. Sin embargo, lo cierto es que al final del proceso, la ley les obliga.

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