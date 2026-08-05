Portugal refuerza sus fronteras y critica la gestión migratoria de España: "Algunos insisten en adoptar políticas que tienen un efecto llamada"

¿Qué ha dicho? "Estos días estamos asistiendo incrédulos a la falta de reglas, de regulación, para los flujos migratorios", ha señalado el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro.

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, criticó las políticas migratorias del Gobierno español tras la crisis en Ceuta, señalando la "falta de regulación" y el "efecto llamada" que generan. Montenegro destacó que Portugal, a diferencia de España, está creando condiciones dignas para los migrantes, como empleo, vivienda y acceso a servicios básicos. La semana pasada, 70.000 personas entraron irregularmente a Ceuta, provocando una crisis que España considera resuelta tras devolver a casi todos a Marruecos. Los ministros del Interior de la UE se reunieron para reforzar las fronteras y evitar futuras crisis similares. A pesar de las críticas, Portugal mostró solidaridad con España y reconoció su cooperación con Marruecos.

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha criticado veladamente las políticas migratorias del Gobierno español, a raíz de la crisis de estos días en Ceuta, al que ha afeado la "falta de regulación" para atender a este fenómeno, lo que "tiene muchas veces un efecto llamada".

"Estos días estamos asistiendo incrédulos a la falta de reglas, de regulación, para los flujos migratorios, en los que algunos insisten en adoptar políticas que tienen muchas veces un efecto llamada, les llaman sin proporcionar las condiciones para acogerles e integrarles", ha señalado Montenegro.

Una clara alusión al Gobierno de España que, a diferencia de Portugal, no está haciendo "aquello que deber hacerse", según ha dicho el primer ministro, en los márgenes de la inauguración de la primera unidad de salud familiar privada del país, en el municipio lisboeta de Torres Vedras.

"En Portugal estamos haciendo lo que se tiene que hacer. Estamos creando condiciones para que las personas tengan dignidad cuando llegan a Portugal", ha remarcado Montenegro, que fija dichos términos en "tener un trabajo, una vivienda y (...) acceso a la salud, la educación y la movilidad".

La pasada semana, unas 70.000 personas entraron de manera irregular a Ceuta en apenas 24 horas, provocando una crisis migratoria que el Gobierno español considera ya resulta tras devolver a prácticamente todas ellas a Marruecos.

Este martes, los ministros del Interior de la UE se reunieron para abordar lo ocurrido y acordaron reforzar las fronteras y las medidas de respuesta para evitar que se produzcan en el futuro situaciones de este tipo.

Del mismo modo, y en medio de las críticas a España de algunos socios europeos como Italia y los países nórdicos, desde Bruselas se incidió también este martes en que no ven "un nexo directo" entre las políticas de regularización y lo que sucedió la semana pasada en Ceuta.

El Gobierno de Montenegro ha adoptado varias medidas para reforzar los controles fronterizos por tierra y mar con España, y para dificultar la llegada de migrantes al país en el último año, entre ellas cambios en la Ley de Extranjería y la Ley de Nacionalidad, políticas para las que ha contado con el apoyo de la extrema derecha.

En el contexto de la crisis migratoria vivida la semana pasada en Ceuta, el Ejecutivo luso ha mantenido sus críticas a lo que consideran son políticas migratorias que tienen un efecto llamada adoptadas por España, aunque también ha mostrado apoyo al país vecino.

De hecho, el ministro del Interior portugués, Luís Neves, manifestó su solidaridad con España y con las autoridades españolas este martes durante el encuentro de ministros, y elogió la respuesta operativa española, la cooperación con Marruecos y el retorno voluntario de la mayoría de los migrantes.

Además, el Gobierno portugués defendió que lo sucedido en Ceuta nunca puso en entredicho la integridad del espacio Schengen.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.