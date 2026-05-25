Carlos Cué desvela que Zapatero ha decidido por estrategia judicial no hablar hasta el día 2 de junio ante el juez: "Después, sí quiere hablar ante los medios"

El periodista de El País Carlos Cué analiza en este vídeo cuáles serán los próximos pasos que dará el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que declarar el día 2 de junio ante el juez José Luis Calama, el magistrado que lleva la instrucción del caso Plus Ultra, por el que el expresidente está siendo investigado. Se le acusa de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra'.

"Estamos en una situación de impasse absoluto, porque Zapatero ha decidido por estrategia judicial, en contra del interés político evidentemente del PSOE y de todo el mundo no hablar hasta el 2 de junio", explica el periodista Carlos Cué, de El País, y siguen saliendo informaciones de todo tipo.

El Gobierno, explica Cué, sostiene que el auto no tiene "ninguna prueba directa" sobre la implicación de Zapateroen esa supuesta trama, pero "la realidad es que tenemos a un lado muchos papeles y al otro lado mucho silencio. Y este desequilibrio va a durar hasta el 2 de junio".

Ahora bien, después de esta fecha, después de esta declaración ante el juez, "nos dicen que a partir del 2 de junio Zapatero sí quiere salir, hacer ronda de entrevistas y explicarse", revela y concluye Cué.

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