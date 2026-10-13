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Los reyes visitan Ceuta en un viaje histórico tras la entrada masiva de migrantes

Los reyes visitan Ceuta

Vivas agradece a Felipe VI contar "con el aliento del Jefe del Estado" en el momento "más difícil de la historia" de Ceuta

Los detalles El presidente de Ceuta asegura que la ciudad autónoma está "herida" pero defiende que "sigue en pie con la firme determinación de salir adelante". Todo, ante "la mayor crisis de seguridad nacional de nuestra democracia", según Vivas.

El rey Felipe VI y la reina Letizia durante su visita al Ayuntamiento junto al alcalde-presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas El rey Felipe VI y la reina Letizia durante su visita al Ayuntamiento junto al alcalde-presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús VivasAgencia EFE
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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha comparecido en el Ayuntamiento acompañado por los reyes Felipe VI y Letizia, a quienes ha trasladando su "cariño y admiración" durante su visita a la ciudad autónoma. "Muchas gracias por la visita; muchas gracias por venir a generar confianza donde más se necesita la confianza: confianza para resistir y confianza para alumbrar la salida del túnel en el que desde hace dos meses y medio nos encontramos. Muchas gracias por la visita y bienvenidos a su casa", ha trasladado Vivas a los reyes.

Vivas ha lamentado que "Ceuta no es la que era", ya que los ceutíes han tenido que "cambiar sus hábitos de vida" tras la entrada masiva de finales de julio. "Hemos perdido seguridad, tranquilidad y libertad. Al grave deterioro de la seguridad, de la sanidad, de la educación y de otros servicios fundamentales, se une la ruina económica, la incertidumbre de no saber hasta cuándo, la inquietud de que pueda volver a ocurrir y el riesgo de quiebra de nuestro más preciado bien: el de la convivencia. En definitiva, una olla a presión que en cualquier momento puede estallar", asegura Vivas.

El presidente de Ceuta afirma que la ciudad "sufre y está herida, pero sigue en pie con la firme determinación de salir adelante"; todo, pese a "la mayor crisis de seguridad nacional de nuestra democracia".

Juan Jesús Vivas da las "gracias" al rey Felipe VI por su "aliento" y por "poner de manifiesto desde el primer momento su preocupación e indignación" por lo que ocurría en Ceuta. "Sabemos que contamos con el aliento del Jefe del Estado. Muchas gracias, señor", ha trasladado Vivas, que le ha hecho entrega de las llaves de la ciudad autónoma.

"Los ceutíes demandan, con total legitimidad y derecho, la vuelta a la normalidad mediante la única vía posible: el retorno a Marruecos de todos los que llegaron de manera masiva e ilegal en aquellos fatídicos días de julio y aún permanecen en nuestra ciudad", ha añadido.

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