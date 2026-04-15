La versión de Puertos del Estado por las mascarillas: el expresidente apunta a otro ex alto cargo que niega irregularidades

¿Por qué es importante? Francisco de Toledo, expresidente de la empresa pública, ha dicho que "ni Koldo, ni nadie" le influyó en la compra de ocho millones de mascarillas que adquirió a la empresa de Aldama, por 24,2 millones de euros en 2020.

El expresidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, declaró en el Tribunal Supremo que nadie le influyó para la compra de ocho millones de mascarillas a Soluciones de Gestión por 24,2 millones de euros en 2020. Toledo testificó en el juicio por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia, implicando al exministro José Luis Ábalos y otros. Aseguró que desconocía la oferta hasta firmar la orden ministerial y que su papel se limitó a firmar el contrato y presionar para la pronta llegada de las mascarillas. Defendió la compra argumentando que el precio fue bajo comparado con otros casos. También declaró Álvaro Sánchez Manzanares, quien señaló el caos en la gestión y la intervención de Koldo García.

El expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo ha dicho este miércoles en el Tribunal Supremo que "ni Koldo, ni nadie" le influyó para la compra de ocho millones de mascarillas que adquirió a Soluciones de Gestión, la empresa de Aldama, por 24,2 millones de euros en 2020.

Toledo ha declarado como testigo en la sexta jornada del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños e irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia.

En su declaración, ha asegurado que se enteró de la oferta de Soluciones de Gestión cuando fue a firmar la orden ministerial porque "el presidente lo que hace es aceptar la oferta al final, pero quien hace las gestiones es el departamento de contratación". Tras lo que ha señalado que "el conocimiento de la oferta" se lo traslada el secretario general, entonces Álvaro Sánchez Manzanares.

Por este motivo, ha relatado, nadie le pudo influir. "Nadie me influyó para la compra de mascarillas, en ningún momento" ha afirmado, ni el ministro ni Koldo García, a quien conoció "dos meses y pico después" de la adjudicación del contrato en un Consejo Rector de Puertos. "No le volví a ver", ha añadido.

Su actuación, ha continuado, se limitó a firmar el contrato y ya después "a presionar para que las mascarillas llegaran cuanto antes". De hecho, ha defendido el contrato señalando que "las mascarillas fueron baratas" porque los informes del tribunal de cuentas dijeron que "están muy por debajo de la media" y "en algún caso mediático conocido se compraron a seis euros la mascarillas", cuando el lote de ocho millones de Puerto del Estado era a 2,5 euros la unidad. En este sentido, Toledo ha agregado que Puertos del Estado recibió el total de mascarillas y que Soluciones repuso aquellas que llegaron en mal estado.

"Era un caos, no había un orden"

Toledo no ha sido el único ex alto cargo de Puertos del Estado en declarar este miércoles, también lo ha hecho Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de la empresa pública, señalado por Toledo y que, a su vez, ha apuntado al exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez García y el ex director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes Javier Sánchez Fuentefría. "Me dicen que van a ser cuatro millones [cantidad que media hora después se dobló] y me dicen que es la empresa que ellos tienen para hacer esa operación", ha dicho.

Tras esto, ha afirmado que trataba con Koldo García y con todos porque "era un caos, no había un orden". "El señor García estaba encima de la operación por los problemas que pudieran surgir, que eran constantes", ha agregado. Y ha asegurado que desconoce cuándo se eligió al proveedor. "No se nos dice que contratemos ocho millones y busquemos un proveedor, nos dicen que en ese momento de emergencia han conseguido un proveedor".

Sobre el correo en el que otra funcionaria le dijo: "Solo espero que no acabemos en el Manzanares con una loza de hormigón atada los pies"; y él le respondió: "Nos vamos a gestionar el Cartel de Cali"; ha afirmado que eran bromas por el propio contexto de tensión.

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