El guardia civil señalado por la trama reconoce que Aldama "tenía acceso permanente" al ministerio: "Solo él subía y bajaba por el ascensor del ministro"

El guardia civil señalado por la trama de las mascarillas, José Luis Rodríguez García, este miércoles en el Tribunal Supremo.

¿Por qué es importante? José Luis Rodríguez ha negado "rotundamente" ser la persona que puso en contacto a Aldama con alguien del Ministerio de Transportes para la gestión de los contratos: "Lo niego, rotundamente incierto".

José Luis Rodríguez García, guardia civil implicado en el caso mascarillas, declaró ante el Tribunal Supremo que Víctor de Aldama era la única persona no perteneciente al Ministerio de Transportes con acceso al aparcamiento de autoridades. Durante el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, Rodríguez afirmó que Aldama usaba el ascensor del ministro sin pedir permiso. La UCO lo considera clave en la gestión de contratos investigados, pero Rodríguez negó haber facilitado contactos para gestionar contratos. Describió a Koldo García como respetable, estresado y amable.

José Luis Rodríguez García, el guardia civil señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) en el caso mascarillas, ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo que el de Víctor de Aldama era el único caso que conocía de una persona que, sin pertenecer al Ministerio de Transportes, tenía acceso al aparcamiento de autoridades.

Así lo ha relatado en el juicio que sienta en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, el que fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por formar parte de una presunta trama corrupta en la compra de material sanitario durante la pandemia. Durante su declaración ha señalado que el empresario subía y entraba por el ascensor del ministro "sin pedir permiso de nadie".

Con frecuencia "iba acompañado de personas, pero como tenía autorización para pasar no nos fijábamos en quién iba con él", ha remarcado. Estas afirmaciones coinciden con lo declarado minutos antes por la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, quien relató que en algunas ocasiones se encontró a Koldo García y a Víctor de Aldama en el despacho del ministro incluso cuando este no estaba.

La UCO considera a este agente una "pieza clave en la gestión de los contratos investigados". Estaba destinado a la seguridad del Ministerio de Transportes y la Fiscalía considera que pudo tener "influencia sobre personal vinculado al Ministerio de Transportes y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados".

Sobre esto, Rodríguez ha negado "rotundamente" ser la persona que puso en contacto a Aldama con alguien del Ministerio de Transportes para la gestión de los contratos. "Lo niego, rotundamente incierto", ha remarcado. Tras esto, ha asegurado que nunca formó parte de "ninguna negociación".

Preguntado por cómo percibía a Koldo García, el testigo ha dicho que "el señor Koldo era una persona respetable". "En lo que yo he podido ver, me pareció una persona absolutamente estresada, muy volcada en su trabajo y muy amable", ha agregado.

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