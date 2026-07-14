Político, celebrity y estafador: así es Mario Adinolfi está acusado de liderar una estafa piramidal

Los detalles Adinolfi empezó a invitar a sus seguidores a unirse a un club privado de apuestas deportivas: prometía ganancias anuales de hasta un 40%, algo que no cumplió.

Una estafa de más de cinco millones de euros

La historia de este martes en Italia es la de un político acusado de estafa. Periodista, jugador de póker profesional, finalista del 'Supervivientes' italiano y exdiputado de derechas. Mario Adinolfi es un personaje famosísimo y, ahora, detenido.

Adinolfi está acusado de encabezar una estafa piramidal que habría defraudado al menos cinco millones de euros a decenas de personas.

Hace dos decadas, Adinolfi empezó a invitar a sus seguidores a unirse a un club privado de apuestas deportivas: prometía ganancias anuales de hasta un 40%. Ni mucho menos fue así y, por eso, los miembros del club lo han denunciado por no recuperar siquiera lo invertido

En arresto domiciliario mientras avanza la investigación, Adinolfi se escuda en que si tuviera ese dinero, no llevaría un modo de vida humilde, que dice, queda patente en los vídeos que sube a redes sociales.

Pero la Fiscalía italiana apunta a que se habría gastado el dinero en oro, viajes, barcos y relojes de lujo. Además de la estafa, la justicia lo acusa de evadir 400.000 euros en impuestos.

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