Plantar tu propio huerto para huir del aumento de precios: "Ha subido todo"

El contexto La vicepresidenta segunda clama por una subida salarial y expresa su queja por la inflación: "He hecho la compra hace dos días. He comprado fruta y me ha costado 30 euros".

Comprar fruta y verdura tras la subida de precios ha causado una gran polémica en los supermercados. Tanto es así que algunos ciudadanos ya han tomado cartas en el asunto tomando medidas.

"Ha subido todo" y "es caro" son algunas de las frases más escuchadas a la hora de comprar. Es por ello que algunos habitantes han optado por plantar huertos y producir sus propios alimentos como verduras, hortalizas o frutas. Además de ser "más sano", cultivar se ha convertido en tendencia y una forma de relacionarse con vecinos a través del intercambio de productos. A su vez, algunos de ellos sostienen que recolectan verduras para el invierno.

Yolanda Díaz reacciona

La vicepresidenta segunda del Gobierno y actual ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha vuelto a tratar la importancia de subir los salarios, pero esta vez con ejemplos de su vida diaria.

La ministra fue entrevistada este jueves en el programa matinal de Cadena SER, Hoy por hoy, donde la inflación y la subida de precios fueron protagonistas, motivos por los que la líder de Sumar insiste en que los ciudadanos tengan un mejor y mayor sueldo.

"Para tener una España mejor, necesitamos subir los salarios. Yo podría contestarle y decirle que han crecido un punto más que la inflación, pero no es verdad. Porque el coste de la vida está siendo muy duro para los españoles y españolas en nuestro país. Por eso siempre les digo que los datos macroeconómicos son muy positivos y luego lo que tenemos que hacer es que lleguen a los hogares", aseguró.

Llegar a fin de mes o llenar el carrito de la compra están siendo tareas de lo más complicadas, criticó. Incluso la vicepresidenta ha puesto un ejemplo de su día a día dejando claro que ella también ha sufrido la situación económica actual.

"Yo he hecho la compra hace dos días y, efectivamente, he comprado fruta. Lo digo francamente, me ha costado 30 euros. Quiero decir que hay muchas familias que no pueden hacer esto. Por tanto, es cierto que los datos van bien, pero los salarios tienen que mejorar", confesó.

Finalmente, Díaz reflexionaba sobre los más afectados en la sociedad actual: "Hablamos muchas veces del quebranto del ascensor social, que es cierto, pero hay una parte de la nueva ciudadanía, que tiene que ver con el mundo del trabajo, que no llega a final de mes. Y si el mundo del trabajo no llega a final de mes, lo que tenemos es a miles y miles de personas trabajadoras desafectas de la democracia".