El Gobierno señala que "algunos deberían empezar a pedir disculpas" tras el audio de Aldama sobre Begoña Gómez y Air Europa

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incautó más de 40 horas de grabaciones a Koldo García, entre las cuales destaca una conversación donde el comisionista Víctor de Aldama desvincula a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, del rescate de Air Europa, afirmando que no hubo presiones. Aunque esta conversación no fue incluida en el informe de la UCO, arroja luz sobre la causa contra Gómez. Aldama confirmó la veracidad del audio a laSexta, pero denunció la manipulación del caso. Desde el Gobierno, figuras como Félix Bolaños y María Jesús Montero defienden la integridad de Gómez, mientras que la oposición, representada por Miguel Tellado, insiste en que el asunto no ha concluido.