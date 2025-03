Mazón y Gan Pampols, una reconstrucción sin medidas reales: los afectados por la DANA critican la falta de soluciones

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el vicepresidente Gan Pampols han realizado su primer acto conjunto cuatro meses después de la llegada de Pampols al cargo. Sin embargo, alcaldías afectadas por la DANA del 29 de octubre, como Paiporta, consideran que la comparecencia llega tarde y sin novedades. Mazón ha señalado la falta de recursos autonómicos y ha pedido ayuda al Gobierno central. Pampols, por su parte, ha cifrado en 18.000 millones los daños, pero no ha concretado medidas específicas, proponiendo reubicar a personas de movilidad reducida. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha defendido la actuación del Gobierno central.

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el vicepresidente y conseller de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Gan Pampols, han protagonizado su primer acto en conjunto cuatro meses después de que este último asumiera su cargo de vicepresidente.

Gan Pampols es el fichaje estrella de Mazón para la reconstrucción, pero para varias alcaldías afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre esta comparecencia llega tarde y sin novedades suficientes. Así lo ha manifestado Maribel Albalat, alcaldesa de Paiporta, que ha negado que ni Mazón, ni nadie de la presidencia se ha puesto en contacto con ella desde "hace más de cuatro meses".

Desde los municipios afectados se quejan de que lo que se ha dicho en la mañana de este viernes sobre los planes de reconstrucción ya se sabía o se queda corto, porque, según se quejan, la línea de avance sigue sin quedar clara. "Esperábamos que nos diesen datos sobre en qué se va a invertir en nuestros pueblos, pero nos vamos tal y como hemos venido", ha indicado la edil.

En este acto, el president de la Generalitat ha vuelto a poner el foco en la falta de recursos de la autonomía para afrontar la reconstrucción y ha culpado, una vez más, al Gobierno central. "Hasta la fecha no se ha hecho más, porque no hay más", ha manifestado, para acto seguido reclamar ayuda porque, este "descomunal reto la Generalitat no puede asumir en solitario".

Es por eso que también ha anunciado que, en las próximas semanas, se dirigirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "obtener su compromiso económico y de máxima coordinación", dado que la situación financiera del Ejecutivo autonómico está "al límite".

En este mismo acto, el exmilitrar y líder de la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA, el Teniente General Gan Pampols, ha cifrado en 18.000 millones los daños provocados por el temporal, que afectó a más de 300.000 personas y dejó más de 220 personas fallecidas.

Sin embargo, tampoco ha concretado las medidas que va a llevar a cabo sobre las zonas afectadas. Lo único que ha dejado claro es qué va a hacer con el problema de los ascensores que queden por reparar y con las personas de movilidad reducida afectadas con esto, que lleven meses encerradas en sus casas. Por ello, ha lanzado la siguiente propuesta: "Hay que colocar a estas personas en otros sitios donde se les garantice un mínimo de movilidad".

Una medida con la que la hija de Eugenio, un hombre con Alzheimer que lleva cinco meses sin moverse del sofá, rechaza ya que no lo considera una buena opción. "No voy a mover a mi padre de aquí o ¿es que nos van a poner un chalet?", critica. En la misma línea, insiste en que todavía quedan muchos casos como el de su padre y en que las soluciones que se plantean no son claras, pero tampoco realistas.

Por otro lado, la delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha lanzado un mensaje al presidente de la Generalitat y ha defendido a los socialistas. "Que se preocupe él (Carlos Mazón) por la reconstrucción, porque el Gobierno de España está cumpliendo", ha indicado.