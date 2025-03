Bochorno en Les Corts: un diputado del PP de Valencia llama "caniche de Gandía" a Morant y "ratonera de Valencia" a Pilar Bernabé

"Caniche de Gandía", "ratonera de Valencia" y "galgo de Paiporta". Son los bochornosos 'apodos' que ha dedicado el diputado del PP en las Corts Valencianas José Ramón González de Zárate a Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

González de Zárate ha atacado a Morant cuestionando que los socialistas intenten que gobierne cuando ella, dice, "se negó a investigar las irregularidades del CNI". "¿Saben ustedes que en Gandía, cuando la señora Diana Morant era la alcaldesa, dejó más de 350 millones de euros (de deuda)?", ha preguntado antes de que se detenga la sesión.

Tras unos segundos en los que la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha llamado al orden al diputado 'popular', González de Zárate ha contestado: "Que yo sepa caniche no es ningún insulto". Lejos de recular en sus ataques, el diputado ha llamado a Pedro Sánchez "el galgo de Paiporta", como hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace escasas horas.

"Vamos a hablar del galgo de Paiporta (Sánchez), vamos a hablar de la ratonera de Valencia (Pilar Berbabé). Vamos a hablar, no hay problema. Estos se fueron de Paiporta corriendo, el galgo de Paiporta y la ratonera de Valencia. El único que se quedó con el rey, sin ningún problema, Mazón", ha concluido.

El PSPV pide su cese "inmediato"

Estas palabras han generado un profundo malestar en la bancada socialista, que ha pedido a Llanos Massó que amonestase a González de Zárate si no retiraba sus palabras, algo que no ha hecho. "Se ha referido de una manera impropia de un diputado en esta cámara, es necesario que tome las medidas oportunas o si no esto se puede convertir en un circo y a lo mejor usted es el payaso de Benidorm", ha asegurado el portavoz del PSPV, José Muñoz, dirigiéndose al 'popular'.

En su cuenta de X, Muñoz ha pedido el "cese inmediato" del diputado del PP. "Ha llamado "Caniche de Gandía" a Diana Morant y "Ratonera de Valencia" a Pilar Bernabé. Sus palabras destilan el peor machismo. Exigimos su cese inmediato", ha escrito.

Respuesta de Pilar Bernabé

La delegada de Gobierno en Valencia ha escrito un mensaje en su cuenta de X tras escuchar las palabras del diputado 'popular', en el que ha compartido la imagen de una perra ratonera valenciana.

"Es la raza más autóctona valenciana que se llama así por su capacidad de cazar y eliminar a las ratas que amenazaban la riqueza y esplendor del pueblo valenciano", ha afirmado, sentenciando: "Ni para insultar están avispados...".