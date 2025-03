Seis llamadas, ningún rescate y tres muertos: los audios del 112 que relatan la angustia de la familia de Dolores el día de la DANA

Martes, 29 de octubre de 2024. Son las 17.10 de la tarde. Llega una llamada al 112. Es uno de los hijos de Dolores Ruiz que advierte del riesgo en el que se encuentran sus padres y sus dos hermanos. El barranco se está desbordando a su paso por Chiva. Este, no obstante, no es el único contacto que mantiene con los servicios de emergencia, pues les llama hasta en tres ocasiones en tan solo media hora. Después lo hará otras tres veces la hermana de Dolores que también observa la situación. Piden que vaya un helicóptero a rescatar a sus cuatro familiares. Se están ahogando.

La primera llamada de uno de los tres hijos de Dolores llega pasadas las cinco de la tarde. En ella cuenta que sus familiares "no pueden salir por la cantidad de agua. Se han quedado atrapados dentro de la casa, si salen se los lleva el río". Ya en este primer contacto "se proporciona al 112 la dirección de la vivienda", al tiempo que reitera que la situación que describe es "Chiva, es de Chiva, pertenece a Chiva".

En el momento en el que se le cuestiona si precisa de un rescate inminente, el hijo de Dolores insiste que "hay un río detrás, que se ha llenado y corre el agua un montón y no pueden salir de la casa". Palabras a las que añade que "les llega el agua por la mitad de la altura de la mesa y no pueden salir", así como que "no, no, no se los está llevando el río, están dentro de la calle, están que no pueden salir ni nada". Si bien sostiene que "sí" que hay riesgo "de que se ahoguen" porque "si salen de la casa se los lleva el río". Entonces, reitera que "está inundado, están inundados".

Los audios "confirman que la Administración Autonómica (...) conocía perfectamente que el barranco se había desbordado a su paso por el término de Chiva" Jueza de Catarroja

Cuestión que reitera en una segunda llamada. Todavía no son las 17.30. En concreto, según recoge el auto al que ha accedido laSexta insiste "en que sus padres de 70 y 74 años y dos hermanos están atrapados". También en esta ocasión dice que la situación que describe se da en Chiva, al tiempo que detalla la dirección de la vivienda en la que sus familiares están atrapados. Incluso, señala que "no es ninguna urbanización y que está en un barranco". Ahora, el agua ya llega "por encima de la mesa del comedor", es decir, supera el "metro, un metro y medio", dice al técnico de emergencias.

Tercera llamada. La información se repite. "Se están ahogando mis padres en el chalet", indica el hijo de Dolores, que vuelve a concretar la ubicación de la casa y el municipio al que pertenece. Incluso en esta llamada, subraya que su madre Dolores ya se ha puesto en contacto con este servicio. El agua ya le llega al cuello. Son las cinco y media de la tarde.

Un minuto después, es la hermana de Dolores la que llama al 112 que también presenció los hechos, tal y como se explica en el auto de la jueza Ruiz Tobarra. Al igual que su sobrino, "suplica que manden un helicóptero". También ella "recalca que están en Chiva" hasta "en dos ocasiones": "Hay una familia que se está ahogando". Se trata de su familia.

Vuelve a llamar. Son las 17:39. En esta segunda llamada -quinta de la familia- reitera la misma información, a lo que añade que "se ha desbordado el río", así como que "hay cuatro personas enganchadas a una ventana" y que "se van a ahogar". Entonces, vuelve a llamar a las 17:51 para advertir que "se los va a llevar el agua de un momento a otro, a los cuatro": "Dos chicos jóvenes, mi hermana y su marido", especifica.

¿Y la Generalitat?

Faltan minutos para que el reloj marque las seis de la tarde. Nadie ha ido en su ayuda. De hecho, todavía faltan dos horas para que la alerta suene en los móviles de la población y otra decena de minutos para que el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, llegue a L'Eliada donde se reúne el Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI). Parte de la provincia de Valencia estaba siendo arrasada por el agua.

Así lo desvelan los audios del 112 de Emergencias de la Comunitat Valenciana que ha recibido el Juzgado número tres de Catarroja donde se lleva la causa que investiga la gestión de aquel catastrófico martes de hace ya casi cinco meses en la que más de 200 perdieron la vida. Entre ellas, el marido y los dos hijos de Dolores. Unos audios que, según destaca la jueza Nuria Ruiz Tobarra, "tienen una doble importancia".

Por un lado, "muestran el padecimiento que sufrió Dolores, a quien nadie alertó, pese a las circunstancias", mientras que por otro, "confirman que la Administración Autonómica [es decir, la Generalitat de Carlos Mazón], competente en materia de protección civil, a través del 112 Comunitat Valenciana, conocía perfectamente que el barranco se había desbordado a su paso por el término de Chiva".