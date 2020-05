El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado esta tarde en el seno del Consejo Interterritorial del SNS ampliar el uso de mascarillas. Además de ser obligatorias, como hasta ahora, en el transporte público, también lo serán en los espacios cerrados y en la vía pública si no es posible garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros.

Fuentes del Gobierno han explicado a laSexta que la mascarilla no será obligatoria en el caso de que se trate de un espacio abierto en el que se puede garantizar la distancia, como los trabajadores del campo. Sin embargo, no será así en la ciudad, donde es complicado mantener las distancias.

En el caso de las oficinas no será necesario siempre que no haya más personas en su interior, sí cuando haya más trabajadores. Además, ha informado el Ejecutivo, habrá excepciones: los niños menores de tres años quedarán exentos. El resto de detalles quedarán regulados en una orden ministerial que se publicará en los próximos días.

Sin embargo, no toda las mascarillas son iguales y dependiendo de nuestras circunstancias deberemos elegir la que más nos conviene, pero en cualquier caso deberemos tener en cuenta distintos aspectos como su tiempo de eficacia o cómo desinfectarlas en caso de que sea reutilizable.

¿Qué mascarilla debo usar?

Hay tres tipos de mascarillas: higiénicas, quirúrgicas y de protección individual (FFP1, FFP2 y FFP3).

Higiénicas: Son un complemento a las medidas de distanciamiento físico e higiene recomendadas por el Gobierno y se aconseja su uso para las personas sanas y sin contacto con el virus.

Quirúrgicas: Recomendadas las personas que presentan síntomas o sean positivas asintomáticas, ya que están diseñadas para filtrar el aire exhalado y evitan la dispersión vírica al estornudar, toser o hablar.

Tipo EPI (Equipos de Protección Individual): Recomendadas solo para el personal sanitario, personas en contacto con el virus, así como para grupos vulnerables.

¿Cuánto tiempo de eficacia tienen?

Una vez elegida el tipo de mascarilla que vamos a utilizar debemos tener en cuenta otros aspectos como el tiempo máximo que nos va a proteger.

En el caso de la, pueden ser reutilizables o de un solo uso. Si es reutilizables, el fabricante indicará el número máximo de lavados, a partir de ahí, no se garantiza la eficacia de la mascarilla. La guía difundida por el Gobierno señala querecomendado y recomienda no usarla durante más de 4 horas por cuestiones de comodidad e higiene. Igualmente, señala la importancia de sustituirla en caso de que se humedezca o se deteriore por el uso.

Mientras que las mascarillas quirúrgicas se deben desechar cada vez que se humedecen o cada cuatro horas, en el caso de las mascarillas FFP2 o FFP3, su duración depende del fabricante.

¿Cómo desinfectarlas?

Para las: el primero es el lavado y desinfección con detergente normal y agua a temperatura entre 60 y 90 grados, en un ciclo normal de lavadora; el segundo consiste en sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 1:50 (es decir, una parte de lejía por 50 de agua) con agua tibia durante 30 minutos. Después se recomienda igualmente lavar con agua y jabón y aclarar bien para eliminar cualquier resto de lejía y dejar secar. Las mascarillas quirúrgicas no son reutilizables, por lo que se deben desechar tras su uso.

En el caso de las EPIS depende de si tienen válvula o no. Las mascarillas con válvula no son reutilizables, por lo que, al igual que las quirúrgicas, deberán eliminarse tras su uso. En el caso de las que no cuentan con válvula, Sanidad recuerda que cada fabricante debe explicar las instrucciones de lavado, aunque por lo general también pueden lavarse en la lavadora a un ciclo de 60ºC.

Eso sí, en ningún caso se debe volver a utilizar si se ha ensuciado, si se ha roto o si las gomas no ajustan bien.

¿Cómo deben colocarse?

Para garantizar su eficacia, las mascarillas deben ajustarse perfectamente a la cara y quedar pegadas a la piel. En el caso de la mascarilla quirúrgica, cabe recoerdar que la parte azul debe colocarse hacia fuera y la parte blanca hacia dentro.

Para su colocación debemos lavarnos previamente las manos y cogerla solo por las gomas, evitando tocar el resto de la mascarilla. En su colocación debebemos asegurarnos que no quedan huecos entre la cara y la mascarilla y al terminar debemos volver a lavarnos las manos durante 40-60 segundos para eliminar cualquier resto tras colocarla.