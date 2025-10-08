La Universidad Complutense pide personarse como perjudicada en la causa contra Begoña Gómez

El contexto El juez Peinado había ofrecido a la institución personarse en la causa por la supuesta apropiación indebida del software ligado a la cátedra que Gómez codirigía.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado personarse como perjudicada en la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por supuesta apropiación indebida del software vinculado a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. La UCM busca reparar el presunto daño económico causado y participar activamente en la investigación. El rector Joaquín Goyache, previamente imputado, ha autorizado esta acción. El juez Juan Carlos Peinado investiga a Gómez por varios delitos, incluyendo malversación y corrupción. Gómez niega las acusaciones, alegando que la UCM le indicó cómo registrar el software. Además, el juez ha solicitado información a Amazon sobre dominios relacionados con la cátedra.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha pedido personarse como perjudicada en la causa contra Begoña Gómez al considerar que los hechos objeto de investigación pudieran haber causado "un perjuicio económico y ser lesivos para los intereses" de la institución. Así, pide formar parte de la causa para lograr la "reparación del daño" presuntamente causado a la Administración universitaria en el marco del procedimiento incoado.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, se aporta una resolución del rector de la UCM, con fecha del 6 de octubre, por la que se autoriza para el ejercicio de la acción civil indicada. El rector, Joaquín Goyache, llegó a estar imputado en esta causa. Además, la Complutense también reclama que se les dé traslado de las actuaciones para "procurar, si procediera, la práctica de aquellas diligencias que puedan conducir al mejor éxito de la acción y la debida cuantificación de los daños" ocasionados.

El juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Juan Carlos Peinado, había ofrecido a la Universidad personarse como perjudicada en la causa por la supuesta apropiación indebida del software ligado a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que Gómez codirigía.

Las presuntas irregularidades en el registro del software en cuestión, que fue financiado por empresas en el marco de la citada cátedra, es una de las vías que ha seguido el magistrado en su instrucción contra la esposa del presidente del Gobierno, que sigue desde hace más de un año. Gómez niega haber cometido un delito de apropiación indebida de marca al inscribirlo y que fue la propia universidad la que le indicó cómo registrarlo.

El juez, además, pidió recientemente a Amazon todos los detalles sobre los dominiosvinculados a la cátedra. Además de por apropiación indebida e intrusismo, la investiga por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.