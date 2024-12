Begoña Gómez niega irregularidades en el software de la UCM y dice que no participó en licitaciones de Barrabés

Begoña Gómez cambia de estrategia. La esposa del presidente del Gobierno se enfrentaba este miércoles a su tercera comparecencia ante el juez Peinado que la investiga por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados. Una declaración que, previsiblemente, iba a ser similar a las dos anteriores cuando Gómez se acogió a su derecho a no declarar; sin embargo, su postura ha dado un giro de 180 grados y por primera vez ha decidido responder a las preguntas a su abogado, tal y como han confirmado fuentes presentes en la declaración a laSexta.

Un total de 35 preguntas, las cuales ha respondido de manera breve. Por su parte, Peinado no le ha hecho ninguna interpelación porque ella ha anunciado que sólo iba a contestar a su abogado. Una declaración donde la mujer del presidente ha negado el tráfico de influencia en relación a las licitaciones a Barrabés, declarando que no participó en los distintos procedimientos que están siendo investigadas por la causa. De hecho, ha apostillado que nunca tuvo conocimiento de ellas y que ni Barrabés ni nadie le comentó nada sobre estas licitaciones, es decir, que solo supo de estas adjudicaciones cuando comenzó la investigación por parte del juez Peinado.

Una afirmación que el propio Antonio Camacho, abogado de la mujer del presidente, ha corroborado alegando que "mi cliente no tiene nada que esconder". "No intervino en los procesos de licitación de Barrabés. Las cartas de recomendación eran un modelo. Lo que se apoyaba no era a la empresa sino el proyecto. No intervino en licitaciones, no se ha apropiado de marca y firmó el pliego cumpliendo las normas de la UCM", ha asegurado.

Y sobre el 'software', también ha negado que hubiera irregularidades y ha defendido que nunca usó las marcas del 'software' fuera de la UCM. Gómez ha explicado que cuando se constituyó la Cátedra Extraordinaria, la creación de una Plataforma Tecnológica Digital estaba prevista en el convenio firmado entre la UCM, Reale y La Caixa para la constitución de la Cátedra y tenía por objeto la medición del impacto social y su cuantificación. Como resultado, la UCM formalizó varias adendas para la creación de la citada plataforma digital. A los efectos de crear la plataforma se licitó un contrato de 60.000 euros por la UCM que terminó siendo adjudicado a Deloitte.

En relación con dicha licitación, Gómez ha apuntado que recibió un correo en el que los responsables de la UCM le indicaron que debía firmar el Pliego de Prescripciones Técnicas, lo que efectivamente hizo. En la UCM, la firma de dichos pliegos suele ser realizada por el jefe de la Unidad Administrativa que propone el proyecto. En su caso, esa responsabilidad recaía en ella por ser la directora de la Cátedra Extraordinaria, una cuestión que la interventora aclaró en sus declaraciones ante la Asamblea.

Antonio Camacho ha explicado a la salida de los juzgados que ella "se ha comportado siempre de una mana correcta, en coordinación con la Universidad Complutense", y que "si firmó un pliego prescripciones técnicas es porque las normas de la Complutense así lo exigen".

Niega que se le contratase por ser cónyuge de Sánchez

Según las mismas fuentes presentes en la declaración, Begoña Gómez ha afirmado que nunca fue contratada por el Instituto de Empresa por su condición de cónyuge del Presidente del Gobierno. Según Gómez, cuando Güemes se puso en contacto con ella en 2017, Pedro Sánchez no era presidente del Gobierno.

Por otro lado, ha explicado que la Cátedra Extraordinaria, que se otorga por profesionalidad, nace tras una reunión con el rector de la UCM en julio de 2020, donde, según palabras de Gómez, "le trasladé la invitación a un Congreso para impulsar el nuevo máster". Fue en ese momento cuando le sugirieron a Gómez incorporarse a los dos másteres activos bajo lo que denominó una posible Cátedra Extraordinaria. Ella desconocía esta posibilidad, que finalmente se materializó en octubre de 2020. Además, ha recalcado que se financió con recursos públicos y no con privados.

En cuanto a la retribución que tenía por codirigir el master de la UCM, ha aputnado que la cuantía tenía un techo de 15.000 euros y que nunca ha estado en plantilla en la universidad, no ha percibido salario y no es catedrática. También ha recalcado que la marca figurativa de "Plataforma Transforma" se registró para protegerla mientras se desarrollaba el proyecto tecnológico gratuito y que en ningún momento pretendió apropiarse de las marcas.

Es la tercera vez que la esposa de Pedro Sánchez acude ante el juez. En los dos casos anteriores, tanto el 5 como el 19 de julio, el instructor la citó por la denuncia en la que Manos Limpias asegura que Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno, habría "recomendado o avalado" a "empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

En aquellas dos ocasiones, Gómez se acogió a su derecho a no declarar. El 5 de julio, alegó que no se le había notificado adecuadamente la querella y que no podía participar en el interrogatorio al desconocer las razones por las que se le investigaban. El día 19, su abogado le recomendó no declarar al haber apreciado falta de garantías en el procedimiento que entonces se dirigía en su contra solo por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En octubre, el juez amplió la investigación en su contra para indagar en la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del 'software' de la UCM y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho 'software'. Aunque en un principio el instructor citó a Gómez a comparecer el 18 de noviembre, tuvo que aplazar el interrogatorio hasta este miércoles porque la esposa de Pedro Sánchez tenía fijado un viaje oficial a Brasil para asistir a la cumbre del G-20.