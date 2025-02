Última hora política, en directo | Sánchez acusa a Feijóo de agitar los bulos y la crispación: "España no merece la oposición que usted hace"

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, aseguró este miércoles que en su formación están dispuestos "a luchar" para que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "no tribute", después del choque que hubo entre los dos socios de Gobierno sobre que esta prestación vaya a tributar al IRPF. Así lo indicó Urtasun en declaraciones ante los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados tras asistir a la sesión de control al Ejecutivo en esta Cámara, al ser preguntado sobre si Sumar está dispuesto a llegar hasta el final con el Partido Popular en el tema del SMI, ya que los populares también defienden que no tribute.

Por su parte, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, pide al PP que escuche a sus votantes y apruebe la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas cuando se tramite en el Congreso. "Llega el momento de seguir mejorando la vida de la gente, no solo con el salario mínimo interprofesional. Damos un paso más con la reducción de la jornada laboral. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Escuchar a los12 millones de trabajadores, también votantes del PP, que lo quieren o van a seguir secuestrados por el señor (Santiago) Abascal (Vox) y de la señora (Isabel Díaz) Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid", pregunta Díaz.

José María Figaredo, diputado de Vox, pregunta a la vicepresidenta Montero también por los impuestos. Acusa a los socialistas de tener "chiringuitos" y de dar dinero a diestro y siniestro para subvenciones y amigos. Le reconoce a Montero que está en contra de los impuestos. Montero le replica que si está en contra de los impuestos entonces su política es la de "sálvese quien pueda" y le recuerda la socialista que los impuestos permiten que el que no nace en cuna de oro pueda tener opciones.

La diputada Ester Muñoz, del PP, señala a Montero por el caso Koldo. "Están ustedes en una ratonera de corrupción y antes o después van a ser cazados", advierte. La vicepresidenta destaca en su réplica que Aldama no ha aportado "ninguna prueba" de sus acusaciones, unas acusaciones hechas para "salir de prisión" y enumera decenas de casos de corrupción que involucran al PP en los últimos años.

Montero acusa a Bendodo de machismo y paternalismo

Montero acusa a Elías Bendodo (PP) de machismo y paternalismo por su intervención en la que ha afeado que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda tiene la cabeza en otro sitio. "Solo le he dicho que usted lleva muchas cosas palante y que no tiene capacidad, que no se lo tengamos en cuenta", se intenta explicar el 'popular'.