Cortaron la carretera

Impresionante asalto de película a un furgón blindado en Italia: los atacantes usaron metralletas y explosivos

Los detalles Los delincuentes embistieron e incendiaron unos vehículos para impedir el paso a los Carabineros. Tras ello, detuvieron a dos furgones blindados haciéndose pasar por agentes con coches falsos de Policía con luces azules intermitentes.

Espectacular asalto en la carretera estatal que conecta las ciudades de Lecce con Brindisi, en el sur de Italia, donde un comando usó metralletas y explosivos para intentar hacerse con lo que había en el interior de unos furgones blindados, tras lo que protagonizaron un tiroteo con los Carabineros y se dieron a la fuga.

Posteriormente, dos personas, presuntos miembros de la banda, fueron detenidas por los Carabineros, mientras que otros miembros del comando se encuentran huidos, según han informado los medios italianos.

El suceso ocurrió este lunes y fue presenciado por decenas de conductores que estaban en esa carretera y quedaron atrapados en mitad del ataque al vehículo blindado.

Según las primeras informaciones sobre lo ocurrido, los delincuentes embistieron e incendiaron una camioneta y un camión para bloquear el paso a las fuerzas del orden. Tras ello, detuvieron a los dos furgones blindados que viajaban juntos haciéndose pasar por agentes con coches falsos de Policía con luces azules intermitentes.

Una vez que detuvieron los vehículos, varios miembros del comando aparecieron vestidos de negro con metralletas y acribillaron a balazos uno de los vehículos blindados y volaron sus puertas con explosivos, aunque se desconoce si consiguieron robar su contenido.

En ese momento, una patrulla de los Carabineros llegó a la zona y persiguió a los delincuentes, lo que desencadenó un tiroteo cerca de la localizad de Squinzano, en el que no hubo heridos. Finalmente, dos de los asaltantes fueron localizados y detenidos.

Las imágenes del lugar, grabadas por los propios conductores que fueron testigos del suceso, muestran vehículos en llamas, el furgón blindado completamente destruido y una gran columna de humo. Ahora, los agentes se centran en buscar al resto de los miembros de la banda que participaron en el asalto.

