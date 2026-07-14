El juez Pedraz cita a declarar a la gerente del PSOE y al exabogado de Koldo el 9 de septiembre

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, comparece ante la comisión sobre el caso Koldo

El contexto La causa investiga una supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado como investigados a Ana María Fuentes Pacheco, gerente del PSOE, y al abogado Ismael Oliver para el 9 de septiembre. La investigación se centra en una supuesta trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. En una providencia, el magistrado ha acordado varias diligencias solicitadas por las partes implicadas. Fuentes fue imputada en mayo junto a Santos Cerdán y Gaspar Zarrías. Se sospecha que Fuentes podría ser cómplice en delitos como organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. La Guardia Civil requirió información en la sede del PSOE relacionada con el caso Leire.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado citar como investigados para el próximo 9 de septiembre a la gerente del PSOE Ana María Fuentes Pacheco y al abogado Ismael Oliver en la causa en la que investiga una supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

En una providencia, el magistrado acuerda estas y otras diligencias solicitadas por las partes personadas en este procedimiento judicial. Ana María Fuentes fue imputada por Pedraz el pasado 27 de mayo junto a Santos Cerdán y Gaspar Zarrías.

El titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del tribunal Central de Instancia cree que hay indicios de la responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado, así como por la posible autoría del delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

Ese día, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personó la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido