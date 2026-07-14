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Caso Zapatero

La defensa de Zapatero apoya agrupar las acusaciones populares para "evitar una innecesaria hipertrofia procedimental"

Los detalles El expresidente del Gobierno argumenta que esa decisión "permite preservar el equilibrio procesal entre acusación y defensa". Además, consideran que esta medida "garantiza la tramitación ordenada y ágil de una causa ya de por sí compleja".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid (España) El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional en Madrid (España)Europa Press
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La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se opone a los recursos que las acusaciones populares interpusieron contra la decisión del juez José Luis Calama de agruparlas. En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa de Zapatero argumenta que esa decisión "permite preservar el equilibrio procesal entre acusación y defensa, evita una innecesaria hipertrofia procedimental y contribuye a garantizar la tramitación ordenada y ágil de una causa ya de por sí compleja".

"Como acertadamente razonan las resoluciones recurridas, la concurrencia simultánea de numerosas acusaciones populares comporta un riesgo evidente de reiteración de escritos, recursos, solicitudes de diligencias, proposiciones probatorias e intervenciones procesales que puede dificultar el normal desenvolvimiento de la instrucción y comprometer la tramitación ágil y ordenada del procedimiento", esgrimen en el escrito.

Por tanto, la defensa de Zapatero comparte su interés legítimo "al mantenimiento de la agrupación de las acusaciones populares acordada" por el juez José Luis Calama.

Este lunes, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se opusieron a la petición del expresidente del Gobierno de apartar a las acusaciones populares, lideradas por el PP, de la pieza separada del caso Plus Ultra en el que se investiga el hallazgo de joyas valoradas en un 1,3 millones de euros en una caja fuerte encontrada en su oficina.

La fiscal Elena Lorente cree que lo que busca el expresidente del Gobierno "es cerrar el paso al ejercicio de la acción popular antes de llegar siquiera a conocer con certeza la calificación jurídica del delito objeto de esta Pieza y menos aún a conocer la posición de Fiscal y acusación particular ante una eventual petición de apertura de Juicio oral". "El hecho de que haya un eventual perjudicado, -la Agencia Tributaria si finalmente resultare que nos hallamos ante un delito fiscal y/o contrabando- no impide la actuación en fase instructora de la acusación popular", defiende la fiscal.

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