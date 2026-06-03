La UCO ve en 'Crónica Libre' un medio "instrumentalizado" al servicio de las cloacas del PSOE

¿Por qué es importante? En el sumario, al que ha tenido acceso laSexta, hay una factura que el partido socialista pagó al medio de 18.125 euros por una campaña de marketing. Los investigadores creen que ese dinero era realmente para una periodista relacionada con la trama.

El medio 'Crónica Libre' habría estado implicado en actividades relacionadas con las cloacas del PSOE, según un sumario al que laSexta ha tenido acceso. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil vincula al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con la financiación del medio, que habría sido instrumentalizado para la "Operación PSOE". El sumario revela que Cerdán facilitó el pago de una factura de 18.125 euros a 'Crónica Libre' por una supuesta campaña de marketing. Sin embargo, los investigadores creen que el dinero era realmente para la periodista Patricia López, quien entregó audios comprometedores sobre las cloacas contra Pedro Sánchez. A pesar de varias vías de financiación exploradas, 'Crónica Libre' fue liquidado en enero de 2025, aunque sus fundadoras, Patricia López y Leire Díez, mantienen la posibilidad de seguir utilizando la web.

El medio de comunicación 'Crónica Libre' habría estado a disposición de las cloacas del PSOE. En el sumario del caso, al que ha tenido acceso laSexta, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula a este medio, del que la conocida como fontanera socialista Leire Díez tenía un 5% de las acciones, con la denominada "Operación PSOE".

En el sumario se remarca que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, "valiéndose de su posición, habría facilitado la financiación del medio digital 'Crónica Libre', el cual habría aportado información e instrumentalizado el medio en favor de la actividad investigada".

"Dentro de las diferentes líneas de acción desarrolladas por el grupo investigado, muchas de ellas contaban con un componente de difusión en medios de comunicación, habiendo tenido un papel preponderante en este sentido el medio 'Crónica Libre', actuando como un eje transversal a muchas de las líneas desarrolladas", apunta el sumario.

Además, agrega que, en este sentido, "ya la propia constitución de 'Crónica Libre', en abril de 2022, se enmarca en la actividad que en ese momento venían desarrollando, tal y como se puede evidenciar de una de las anotaciones intervenidas a Leire, donde se vincula la 'creación de un periódico' con la denominada como 'Operación PSOE'".

Así se remarca el papel de este medio, propiedad de las periodistas Patricia López y Leire Díez, en la trama que la UCO apunta que estaba "dirigida" por Cerdán, y la propia Díez. De hecho, el sumario remarca que Díez y López "comparten un WhatsApp llamado Azahar", en el que se refiere una conversación en la que la segunda le dice a la exmilitante socialista que tiene audios sobre las cloacas contra Pedro Sánchez.

Ese mismo día, el 24 de abril de 2024, Díez "recibió una serie de mensajes de la periodista Patricia", "en ese momento ya responsable del medio online 'Crónica Libre', informándole de que contaba con audios e información de 'las cloacas contra Pedro Sánchez". "En esta conversación, le solicitó que se pusiese en contacto con Santos para comunicárselo: 'Leire, necesito que hables con Cerdán por lo de Pedro Sánchez. Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez. De Manos Limpias. El PP. Y la Comisaría General de Información", apunta.

Una factura de 18.125 euros

En el sumario lo que hay es una factura encontrada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el partido socialista pagó al medio 'Cónica Libre' de 18.125,8 euros por una campaña de marketing. Los investigadores creen que ese dinero era realmente para una periodista relacionada con la trama, Patricia López. Y esa periodista le contó al diario 'El Confidencial' que había cobrado por entregar unos audios sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez. En el sumario lo que hay es la factura.

El documento de pago fue emitido por 'Crónica Libre' y fue abonado por Iki Group Communications SL, una agencia de medios de Barcelona que colabora en campañas del PSOE. En el concepto de la factura localizada por la UCO aparece textualmente "Campaña Partido Socialista Obrero Español PSOE Elecciones Europeas 2024", con inicio en el 24 de mayo de 2024 y finalización en el 7 de junio del mismo ejercicio.

Además, en esta línea, se señala una campaña del PSC para pagar a ese mismo medio en el que apuntan que "pagan bien los banners". "El pago que el PSOE, a través de Santos [Cerdán], habría pretendido efectuar a 'Crónica Libre' y cuyo importe parece ascender a una cuantía cercana a los 20.000 euros, se habría articulado en el marco de una campaña electoral que en ese momento se estaba desarrollando en Cataluña".

"Concretamente y según parece desprenderse de los audios, la justificación para hacerlo se habría enmarcado en la publicación de unos banners, los cuales habrían sido abonados por la empresa de medios encargada de la campaña por orden del PSOE", añade. "Posteriormente, ya en el mes de junio de 2024, Leire y Patricia conversaron acerca de otras posibles vías de financiación para el medio 'Crónica Libre', intercediendo también Santos en alguna de ellas. Si bien, ninguna habría fructificado. Así, en enero de 2025, Patricia y Leire habrían tomado la decisión de liquidar 'Crónica Libre' como sociedad, aunque reservándose la posibilidad de seguir utilizando la web", apunta el sumario.

Por su parte, el PSC ha trasladado a laSexta que siempre actúa "con transparencia y cumpliendo la ley electoral, como no podría ser de otra forma y como ha quedado reflejado en los sucesivos informes de la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas". Así, a raíz de estas informaciones, ha señalado que "al menos desde 2012, desde que hay registros, el PSC no ha mantenido ni mantiene ninguna relación contractual con la empresa Iki Group Communications. Por tanto, la afirmación de que se trata de una 'agencia de medios' del PSC es rotundamente falsa".

"Es rotundamente falso que se haya contratado con la empresa 'Crónica Libre', tal y como hemos comunicado a la autoridad judicial", han asegurado. Así, han dicho que "todos los gastos de la campaña electoral han sido debidamente auditados recibiendo dictamen positivo en un informe de la Sindicatura de Cuentas que puede ser consultado por la ciudadanía". "Como siempre hemos hecho, continuaremos colaborando con total transparencia con todo lo que sea necesario y cuando sea necesario", han agregado.

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