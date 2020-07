Veraneantes británicos en Benidorm este lunes regresan a su país y a su llegada tendrán que aislarse 14 días en casa. Están decepcionados e inquietos porque a su regreso no saben si podrán trabajar. "Algunos no podrán volver a trabajar. Cuando el jefe vea que no vas, ¿qué va a pasar?", se queja un británico.

Las vacaciones han quedado truncadas para los que consiguieron coger un vuelo de vuelta a su país este sábado. Ellos no tendrán que guardar cuarentena, pero critican la improvisación de su gobierno. "Arruina los planes de todo el mundo. No estoy de acuerdo. Ha llegado de repente y no hemos tenido tiempo de prepararnos", critica una turista, mientras que otra dice sentirse "frustrada porque la sensación es que España es un lugar seguro".

Sin embargo, sí tendrán que respetar la cuarentena los pasajeros de los 175 vuelos que este domingo parten desde España hacia el Reino Unido. "Ya es tarde; nos han avisado de un día para otro. Si hubiera tenido más tiempo, hubiera cancelado mi viaje", expresa un joven.

La decisión de las nuevas restricciones fue tomada de imprevisto y a toda prisa, tal y como afirmó el propio ministro británico de Exteriores este viernes, aunque defendió que lo hizo para evitar una "reinfección" del país. "De otra manera, nos arriesgábamos a una reinfección en el Reino Unido, a una segunda ola y a otro confinamiento", aseguró Dominic Raab.

La medida ha afectado incluso a uno de sus compañeros de gabinete, el responsable de Transportes, que se encontraba de vacaciones en España.

La cuarentena también tendrán que guardarla los españoles que viven en el Reino Unido y llegaban en alguno de los 194 vuelos que este domingo aterrizan en nuestro país. "No son las formas de avisar así cuando todo el mundo tiene sus viajes programados", critica una joven.

El Gobierno británico rechaza pedir disculpas por la repentina cuarentena

En general, el anuncio del gobierno británico ha sido un cúmulo de confusión. La primera confirmación de la cuarentena la realizó la primera ministra de Escocia Nicola Sturgeon. Después, en 'Sky News', el ministro de Exteriores del Gobierno británico lo confirmó. Pese a las quejas surgidas por la falta de previsión, el Gobierno británico ha asegurado que no pedirá disculpas por actuar "rápida y decisivamente" e imponer una cuarentena "necesaria".

Las restricciones en Bélgica, Noruega y Francia

La decisión de Reino Unido se suma horas después a lo estipulado por Bélgica, que ha prohibido los viajes no esenciales a las provincias de Lleida y Huesca. Además, impone cuarentena de 14 días a los que regresen de esas zonas y que se hagan una prueba del coronavirus. Además, Bélgica incluye la recomendación de extremar la vigilancia a las personas que viajen a Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja y Extremadura.

Por su parte, Noruega ha impuesto una cuarentena generalizada de diez días a todos los que regresen de España. Además, Francia recomienda a sus ciudadanos no viajar a Cataluña.