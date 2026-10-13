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Frente Amplio confirma a Emilio Delgado como cabeza de lista por Madrid

Los detalles La coalición de izquierdas acuerda que el dirigente de Más Madrid sea el número uno de la lista por la circunscripción de Madrid por delante de Mónica García.

Emilio Delgado Emilio DelgadoAgencia EFE

El Frente Amplio, la nueva plataforma de los partidos a la izquierda del PSOE conformada por Más Madrid, Comuns, Movimiento Sumar e Izquierda Unida, ha acordado designar a Emilio Delgado como cabeza de lista por Madrid de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El nombramiento de Delgado llega 24 horas después de la designación de Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno y cabeza de lista por Barcelona.

Fuentes del Frente Amplio trasladan a laSexta que esta decisión muestra su compromiso "con una candidatura unitaria, plural y arraigada en el territorio, capaz de ofrecer una alternativa progresista para el futuro del país". Esas mismas fuentes aseguran que "el acuerdo alcanzado constituye un paso importante en esa dirección y reafirma la voluntad de las cuatro organizaciones de actuar con responsabilidad, generosidad y visión de futuro".

*Noticia en ampliación.

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