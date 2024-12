Koldo García niega el cobro de mordidas, desmiente pagos al PSOE y asegura que las notas que aportó Aldama no son suyas

Segunda fecha clave para la investigación del 'caso Koldo'. Tras el paso por el banquillo del Supremo de Víctor de Aldama, este martes era el turno de Koldo García. El exasesor de José Luis Ábalos ha declarado ante el juez Leopoldo Puente durante cerca de dos horas y media. Y su estrategia, además de la esperada, se ha asemejado a la de Ábalos: negar hasta lo más evidente y dejar pequeña la negación del exministro de Transportes, tal y como han asegurado fuentes presentes en la declaración a laSexta.

Koldo García ha llegado al Tribunal Supremo en taxi para dentro negarlo todo, como lleva haciendo desde que estalló el caso. Ha ofrecido respuestas poco coherentes, cortas y evasivas. El empresario ha rechazado que él y que el exministro de Transportes cobraran comisiones del empresario de la trama y ha negado que fuera su letra la del papel con presuntas adjudicaciones que presentó el comisionista al juez. Por otro lado, ha reiterado que el PSOE no se llevaba una parte de ese dinero que supuestamente recaudaba Víctor de Aldama. No solo se ha desvinculado de lo dicho por el empresario sino que también ha defendido que Ábalos no sabía nada de lo que le acusa el comisionista.

En relación a la nota manuscrita presentada por Aldama, Koldo García ha afirmado ante el Supremo que la letra no es suya, que la mano que aparece en la fotografía no es la suya, que no reconoce el papel y que, según él, no existían las adjudicaciones de obras amañadas. Sobre José Luis Ábalos, ha dicho que cumplía con las gestiones que le encomendaba y le ha exonerado de toda responsabilidad que supuestamente le relacionan con los contratos públicos de las mascarillas que se están investigando en esta causa. Para justificarse, ha alegado que fue la mesa de contratación y los órganos internos del Ministerio los que decidieron adjudicar dicho contrato a la empresa 'Soluciones de Gestión'.

Lo único que si ha admitido es que realizó las gestiones para proporcionar un piso a Jéssica, pareja sentimental del exministro Ábalos. Un apartamento en el centro de Madrid que ha explicado que se trataba de un piso de empresa en el que le dejaban pernoctar, pero que no pagaba él sino el socio de Aldama, Luis Alberto Escolano y su hermano Joseba García. Un encargo de su entonces jefe, Ábalos, sin que haya podido aclarar a cambio de qué. Su única explicación: que era también un piso para mantener reuniones.

Aun así, ha afirmado que si contaba con 24.000 euros en casa cuando lo detuvieron ya que es costumbre en su familia guardar efectivo. Además, ha negado que hiciera entrega de un sobre con 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, a quien conoce, pero al que nunca entregó dinero.

En cuanto a la relación del exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, Koldo García ha esclarecido varios detalles sobre los diferentes contactos que tuvieron. En primer lugar, ha apuntado que Aldama estuvo en casa de Ábalos en Balbina Valverde, pero que no sabe qué hablaron ya que él se quedó en la puerta. Por otro lado, Koldo García ha explicado que Aldama acudía con frecuencia al Ministerio de Transportes porque era parte de Air Europa y que él no hizo ninguna gestión para la aerolínea.

No obstante, el exasesor ha reconocido tener una relación cercana con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, con quien ha declarado que coincidía a menudo dentro y fuera del Ministerio de Transportes.

"Si te preguntan que si has matado a Manolete, dices que no"

"Si te preguntan si has matado a Manolete, dices que no porque no lo has hecho, cojones". Así respondía Koldo García a laSexta cuando se le ha preguntado en una conversación privada el porqué ha contestado ha respondido con evasivas a las preguntas del Tribunal Supremo sobre su implicación en el caso que lleva su nombre. Además, ha querido desmarcar de toda la trama a su hermano, Joseba García Izaguirre, alegando "no está a sueldo de la trama". "A República Dominicana fue de vacaciones y en viaje de trabajo. Querían hacer negocios allí", ha afirmado.

Sobre por qué ha respondido con evasivas en la declaración del Alto Tribunal, ha sostenido que tenía que negarlo todo porque son "todas mentiras"que se basan en esas, según él, "afirmaciones falsas" que está haciendo Aldama. "Si te preguntan que has matado a Manolete, dices que no porque no los has hecho, cojones", ha apuntado.