El vídeo de la declaración de Ábalos en el Supremo: "Sánchez no me dio ninguna razón de mi cese. Me dijo que el viaje había concluido"

Las imágenes de la declaración del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ante el Tribunal Supremo en el marco de la investigación abierta sobre el 'caso Koldo' han salido a la luz. laSexta ha accedido a estos vídeos en los que el que también fuera número dos del PSOE lo niega absolutamente todo y asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le dio ninguna razón en cuanto a su cese: "Me citó en Moncloa y me dijo que tras un largo viaje ese viaje había concluido"

De hecho, asegura desconocer "las razones" de su cese, ya que el presidente no le "comunicó ninguna". Si bien admite que "las explicaciones fueron las de un cambio de gobierno tras la pandemia", aunque "a nivel privado" no le ofreció "ninguna": "Especuló todo el mundo, pero el presidente no me comunicó ninguna razón".

A continuación, Ábalos relata que "él [el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez] expuso públicamente que quería hacer un cambio en el gobierno para impulsar una nueva etapa para superar la crisis pandemia y una etapa de desgaste", pero "a nivel privado no me dio ninguna. Me citó en Moncloa para decirme que tras un largo viaje juntos, este viaje había concluido".

"Yo interpreté el cese del Ministerio como una pérdida de confianza, y en ese sentido, el presidente entendía que no podía seguir desarrollando esas tareas", lo cual sostiene le llevó a entender "que era un obstáculo y decidí", por lo que entonces "a la semana" decidió "dirigirle una carta de dimisión" como número dos en el PSOE. Es por lo que reafirma que se trató de un decisión personal.

Este fue uno de los extremos por los que el magistrado encargado de la causa, Leopoldo López, le cuestionó durante una declaración que se alargó unas tres horas. Pero también lo hizo sobre el presunto comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama. Del expresidente del Zamora, asegura que "se convirtió en una muleta de muchas cosas" en el marco de lo que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil -encargada de las pesquisas- califica como "una presunta organización criminal".

Sobre él, precisamente, también contó cómo se conocieron que asegura "ya era 2017, a principios", es decir, cuando empezó "a tener un despliegue en acción política nacional". En concreto, señala que "Santos Cerdán era Secretario de organización del partido en Navarra" y "participaba también de las primarias": "Allí fue la primera vez que vi a Koldo".

De hecho, detalla que fue "en el cuartel base de las primarias " y recuerda que fue él quien "se hizo cargo de la custodia de los avales de la candidatura de Sánchez". A partir de ahí: "Ya no lo vuelvo a ver". Eso sí, hasta 2018 cuando decide nombrarlo como asesor. Una posición que justifica en que aquel momento "siendo secretario de organización había que coser al partido" tras un "traumático proceso".

Por ello, asegura que debía moverse "mucho por España y necesitaba un conductor disponible 24 horas toda la semana", además de que "tuviera un compromiso militante". Fue entonces cuando se le propuso "esta persona", en concreto Santos Cerdán, reafirma Ábalos. A partir de ahí, "Koldo se desplazó desde Pamplona para hacer esta labor".

"Me llevaba, me traía, me cuidaba… y cuando yo a los meses llegó a ministro tengo la disponibilidad de nombrar cinco asesores", por lo que a modo de "agradecimiento le digo que se venga conmigo". No obstante, las funciones de Koldo hicieron que Ábalos lo considerara más un "asistente" con "una relación más personal": "Él era la persona que iba a la farmacia, me suministraba tabaco...", así como la que "coordinaba el tema de seguridad, logística, alojamientos, recibía los mensajes, las citas…".

A raíz de esos alojamientos, el juez pregunta al exministro respecto al chalet que los investigadores descubrieron que usaba el ya exsocialista, y que le habría sido aportado por Aldama en el municipio gaditano de La Línea de la Concepción. Sobre ello, asegura que fue algo que "solo" delegó en Koldo García, su exasesor en Fomento: "Se lo encargué solo a Koldo".

Prueba de ello son los mensajes y correos electrónicos que intercambió con Koldo en los que se hablaba de opciones de casas en Málaga y Cádiz. Ante ello, Ábalos asegura al juez que le pidió a su exasesor que buscase un sitio donde alojarse "pensando en el verano (...) "dado que como ministro las vacaciones se limitaban a una semana como mucho" y así "la familia no tuviera que estar en Madrid".