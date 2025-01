Aldama, al juez sobre su reunión con Koldo y Ábalos en un piso con "señoritas": "Creo que he sido muy explícito"

En su declaración ante el Tribunal Supremo, el Víctor de Aldama contó algunas de sus reuniones con José Luis Ábalos y Koldo García, investigados por la trama de compra de las mascarillas y otros contratos durante la pandemia. El presunto comisionista de la trama ha señalado la presencia de "señoritas" en el piso en el que se reunían.

Así lo vemos en el vídeo de su declaración ante el juez Leopoldo Puente, al que ha tenido acceso laSexta. Preguntado por el juez sobre el objeto de la reunión, Aldama ha mencionado una reunión en un piso alquilado en Atocha junto a Koldo, Ábalos y Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial. No obstante, y como ha hecho con otras acusaciones, no ha llegado a concretar detalles y ha dejado el asunto en el aire: "Había una serie de señoritas y unos señores, me gustaría dejarlo aquí".

Y eso a pesar de que el juez ha insistido al preguntar si era "para reuniones políticas", a lo que Aldama responde: "Hombre, señor letrado. Le acabo de decir que fueron unas señoritas. Para reuniones políticas no parece que fueran".

De Aldama declaró durante tres horas ante el juez del Supremo, donde indicó que entregó grandes cantidades de dinero personalmente al exministro Ábalos.

En el caso del exministro, su declaración tuvo momentos de tensión y mucha sorna por parte del exMinistro, que llegó a cabrear al juez. Cuando entra en detalles, el juez le pregunta sobre su relación con Jessica, a lo que Ábalos responde con una queja sobre su situación: "Yo intimidad no tengo señoría, no se preocupe por eso, me la han arrebatado toda".

En varios puntos de la declaración se puede comprobar que el juez Leopoldo Puente no se cree las explicaciones de Ábalos, especialmente al asegurar el exministro que no sabía cómo se pagaba el alquiler del piso de su novia y cuando tuvo que justificar la adjudicación del contrato de mascarillas a Soluciones de Gestión.

Según Aldama, la relación entre Koldo y Santos Cerdán, al que también ha acusado Aldama de haber entregado comisiones, no era la mejor. Esos 15.000 euros que dice que le habría entregado en un sobre, habrían sido para compensar el enfado de Cerdán... cuando Koldo se metió en su terreno de obras públicas en el País Vasco. Una historia de la que tampoco sabemos más detalles, pues cuando el juez pregunta a Koldo, este no responde.