Rosa Álvarez exige elecciones tras la dimisión de Mazón y aclara "no vamos a permitir que estos dos años y unos meses se consideren una legislatura completa"

La presidenta de la Asociación de Víctimas de la DANA advierte que su lucha no termina con la dimisión de Mazón. Reclama justicia, denuncia sus privilegios y asegura que no permitirán que se le considere un dirigente "honorable".

Con un "ya no puedo más", Carlos Mazón anunció ayer su dimisión. Pero para Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, se trata solo de "un pequeño paso". "Todavía queda muchísimo", ha advertido.

Tras la renuncia del reciente Presidente de la Generalidad Valenciana, la pregunta inevitable es: ¿y ahora qué? Sobre ello habló Álvarez en Al Rojo Vivo, donde ha subrayado la importancia de convocar elecciones "porque hay que dar voz al pueblo".

La representante de las víctimas también ha advertido sobre un punto clave: "No vamos a permitir que estos dos años y unos meses se consideren una legislatura completa. Hay muchas lecturas jurídicas que podrían interpretarlo así, y si eso ocurre, Mazón se quedaría con quince años de sueldo y todos los privilegios que eso conlleva. Vamos a salir a la calle, a recurrir lo que haga falta, porque no puede ser".

Por último, Álvarez ha insistido en que su reclamo no es solo económico, sino también moral: "No se trata solo del dinero, sino de lo que supondría que él fuera considerado honorable. Y eso no lo vamos a permitir".