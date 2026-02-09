Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga de ferrocarril desde mañana

Los detalles Éxito de la cuarta reunión entre Transportes y los sindicatos. Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) han anunciado la desconvocatoria de la huelga activa desde este lunes en todo el sistema ferroviario. Se hará efectivo desde este martes.

Hay acuerdo tras la cuarta reunión entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario. Los sindicatos desconvocan la huelga de tres días que había comenzado en la madrugada de este lunes. Así, el martes y el miércoles no habrá huelga de maquinistas.

Fuentes del Ministerio de Transportes a laSexta han confirmado el principio de acuerdo anunciado por los sindicatos. "Suscribimos por completo las declaraciones de los representantes de los trabajadores para validar este importante acuerdo", señalan. Según las mismas fuentes, los propios sindicatos lo han calificado de "histórico".

"Desde el Ministerio de Transportes reconocemos la voluntad de diálogo que han mantenido especialmente los sindicatos durante la negociación y nos felicitamos por la capacidad de acuerdo y de consenso en beneficio siempre de nuestro sistema ferroviario", añaden.

Los tres pilares fundamentales a los que se habría comprometido el Ministerio de Óscar Puente serían la mejora de la seguridad, un mayor gasto en mantenimiento de infraestructuras y la ampliación del personal trabajador.

El acuerdo se firmará oficialmente esta tarde en el Ministerio de Transportes y será el propio Puente el encargado de sellar este pacto. Según indican fuentes ministeriales a laSexta, será a partir de las 19 horas de este lunes cuando se produzca la firma.

