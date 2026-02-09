Ahora

Impactantes imágenes

Detenido tras lanzar una enorme piedra contra la Policía en La Cubierta de Leganés: los vecinos denuncian la inseguridad en la zona

Los detalles El detenido, sin camiseta y fuera de sí, lanzó un adoquín contra varios agentes, quienes no tardaron ni un segundo en darle alcance y reducirle en el suelo.

Detenido en Leganés
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Sin camiseta y fuera de sí, un hombre cogió en la madrugada de este sábado una enorme piedra con las dos manos y la lanzó contra varios agentes de Policía, quienes no tardaron ni un segundo en darle alcance y reducirle en el suelo. Mientras, su amigo, con la camiseta llena de sangre, trató de interceder y también acabó retenido por los agentes.

El suceso ocurrió en La Cubierta de Leganés, en Madrid, tras una pelea entre los clientes de una discoteca y los porteros, que acabó con cinco detenidos y cinco agentes heridos.

En esta zona, las peleas y las agresiones son constantes cada fin de semana. "Hay muchas. Un amigo que pasó, chocó con alguien y le sacó una navaja", cuenta un joven, mientras que otra señala que "no es muy buen sitio para salir".

Hace unos meses, una pelea a la salida de un after en Leganés acabó a golpes frente a una farmacia, y lo mismo ocurrió en la estación de Metro cercana a La Cubierta. Los vecinos, hartos de este tipo de situaciones, reclaman más seguridad.

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que ha aumentado la presión sobre los locales: "Se inspecciona, se hacen redadas desde extranjería, trabajo, drogas, menores...", señala al respecto Almudena González, concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Leganés.

Mientras, los dueños de algunos locales afirman que han implementado medidas para evitar que se produzcan altercados en el interior de sus locales como, por ejemplo, aumentar el personal de seguridad o realizar cacheos a la entrada de las fiestas, con el objetivo conjunto de acabar de una vez por todas con la delincuencia en la zona.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Vox exige a Azcón un "cambio de políticas" hacia la ultraderecha y evita pedir "carguitos": "Les ha salido el tiro por la culata"
  2. Izquierda Unida rechaza la idea de una alianza común promovida por Rufián: "La gente está cansada de las telenovelas de la izquierda"
  3. Trenes cancelados y retrasos en el arranque de la huelga ferroviaria de tres días
  4. Bad Bunny brilla en la Super Bowl con una defensa de América más allá de Estados Unidos: "¡Qué rico es ser latino!"
  5. La Fiscalía pide la absolución de Errejón al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Mouliaá
  6. La adicción al juego afecta al 8,4 % de chicos de entre 14 y 18 años y se dispara online