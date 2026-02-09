Detenido tras lanzar una enorme piedra contra la Policía en La Cubierta de Leganés: los vecinos denuncian la inseguridad en la zona

Los detalles El detenido, sin camiseta y fuera de sí, lanzó un adoquín contra varios agentes, quienes no tardaron ni un segundo en darle alcance y reducirle en el suelo.

En la madrugada del sábado, un hombre lanzó una piedra a varios agentes de Policía en La Cubierta de Leganés, Madrid, durante una pelea entre clientes de una discoteca y porteros. El incidente resultó en cinco detenidos y cinco agentes heridos. La zona es conocida por las constantes peleas y agresiones durante los fines de semana, lo que preocupa a los vecinos que exigen más seguridad. El Ayuntamiento ha intensificado las inspecciones y redadas, mientras que los dueños de algunos locales han aumentado las medidas de seguridad para prevenir altercados, como incrementar el personal y realizar cacheos.

Sin camiseta y fuera de sí, un hombre cogió en la madrugada de este sábado una enorme piedra con las dos manos y la lanzó contra varios agentes de Policía, quienes no tardaron ni un segundo en darle alcance y reducirle en el suelo. Mientras, su amigo, con la camiseta llena de sangre, trató de interceder y también acabó retenido por los agentes.

El suceso ocurrió en La Cubierta de Leganés, en Madrid, tras una pelea entre los clientes de una discoteca y los porteros, que acabó con cinco detenidos y cinco agentes heridos.

En esta zona, las peleas y las agresiones son constantes cada fin de semana. "Hay muchas. Un amigo que pasó, chocó con alguien y le sacó una navaja", cuenta un joven, mientras que otra señala que "no es muy buen sitio para salir".

Hace unos meses, una pelea a la salida de un after en Leganés acabó a golpes frente a una farmacia, y lo mismo ocurrió en la estación de Metro cercana a La Cubierta. Los vecinos, hartos de este tipo de situaciones, reclaman más seguridad.

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que ha aumentado la presión sobre los locales: "Se inspecciona, se hacen redadas desde extranjería, trabajo, drogas, menores...", señala al respecto Almudena González, concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Leganés.

Mientras, los dueños de algunos locales afirman que han implementado medidas para evitar que se produzcan altercados en el interior de sus locales como, por ejemplo, aumentar el personal de seguridad o realizar cacheos a la entrada de las fiestas, con el objetivo conjunto de acabar de una vez por todas con la delincuencia en la zona.

