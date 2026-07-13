Todos a una frente al fuego en Los Gallardos: coordinación y avisos sobre el cambio climático de Sánchez y Moreno frente a un Feijóo que no se moja

Entre líneas El líder del PP no ha dicho ni una palabra del cambio climático. "Nos encontramos como una de las naciones con más incendios forestales de toda Europa. Evidentemente, en ese ranking yo no quiero estar", ha señalado, y tampoco ha querido analizar las causas de por qué estamos.

El incendio en Los Gallardos, Almería, controlado tras causar 13 muertes y arrasar 7.000 hectáreas, ha mostrado una imagen poco común de unidad política entre Pedro Sánchez y Juanma Moreno. Ambos líderes han subrayado la importancia de la cooperación ante el cambio climático, aunque Moreno ha sido criticado por su alianza con Vox, que niega el cambio climático. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha evitado mencionar el cambio climático, aunque ha defendido la unidad en la lucha contra los incendios. Feijóo propone un acuerdo de prevención de riesgos, aunque el Gobierno ya ha presentado un Pacto de Estado sobre Emergencia Climática, invitando al PP a sumarse.

En la parte política del incendio de Los Gallardos (Almería) —que ya ha sido controlado tras dejar 13 muertos y 7.000 hectáreas arrasadas— la imagen de este lunes ha sido la de Pedro Sánchez y Juanma Moreno juntos en el puesto de mando hablando con cordialidad y mostrando unidad. Esa colaboración entre el Gobierno centra y la Junta de Andalucía no es la imagen política habitual cuando ocurren tragedias de este tipo. Una coordinación entre las administraciones que seguro que agradecen muchos ciudadanos.

Los dos han advertido, además, sobre las consecuencias del cambio climático. Pero solo uno ha pactado su Gobierno hace nada con un partido que niega el cambio climático. Unidad política ante los fuegos, pero con muchos matices. Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha dicho ni una palabra del cambio climático.

Ambos han tenido buenas palabras y han mostrado cooperación. "Hemos, de nuevo, trasladado lo que esperan y demandan los ciudadanos y ciudadanas en situaciones como esta que es cooperación, unidad y una coherencia en la acción en la lucha contra el fuego", ha dicho el presidente del Gobierno. Mientras, el presidente andaluz ha remarcado: "Hemos trabajado en red, hemos trabajado en línea y hemos conseguido que todos a una hayamos luchado contra el fuego".

Sánchez no ha dudado en advertir de la importancia del cambio climático. "La emergencia climática mata y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante", ha destacado.

Y Moreno Bonilla ha seguido la misma línea. "Hay que darle una dimensión de los problemas que nos está causando el cambio climático como consecuencia de estas olas de calor", ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía.

Palabras que han sorprendido a la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero: "Es una gran paradoja cuando, por otra parte, ha firmado con su socio de Vox que ese cambio climático no exista a pesar de la evidencia de la ciencia y a pesar de que las medidas que se ponen en marcha están recomendadas por todos los expertos".

Quien no ha dicho ni una palabra sobre el cambio climático ha sido Feijóo. "Nos encontramos como una de las naciones con más incendios forestales de toda Europa. Evidentemente, en ese ranking yo no quiero estar", ha dicho. No quiere estar en ese ránking, pero tampoco analiza las causas de por qué estamos.

Aunque sí ha defendido la unidad y el trabajo conjunto: "yo espero que continúe la colaboración y la coordinación entre todas las administraciones públicas y que nadie lo estropee. Trabajemos todos con el interés de cerrar y acertar". Lo más importante, ha dicho, es la cooperación.

Feijóo se ha comprometido a presentar, si gobierna tras las próximas elecciones generales, un gran acuerdo con las administraciones de Prevención de Riesgos, de Respuestas y de Coordinación ante los peligros naturales que se produzcan en España. Sin embargo, desde el Gobierno le han dejado claro que "llega tarde".

Y es que según han señalado, ese acuerdo al que aspira el líder 'popular' son propuestas ya recogidas en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, presentada por el Ejecutivo en septiembre de 2025.

Fuentes del Ejecutivo han señalado a laSexta que dicho documento incluye 12 ejes de actuación, entre los que destacan "la Prevención y extinción de incendios forestales y la Prevención y gestión del riesgo de inundaciones". Entre las medidas contempladas figuran impulsar una gestión forestal adaptativa para reducir la acumulación de combustible vegetal, potenciar la ganadería extensiva como herramienta de prevención, favorecer la agroforestería y combatir el abandono rural mediante una gestión activa del territorio.

Además de las medidas sobre incendios forestales, el Ejecutivo ha recordado que el pacto incorpora asimismo actuaciones para mejorar los sistemas de alertas y emergencias y para prevenir y gestionar el riesgo de inundaciones. El Gobierno ha reiterado su "mano tendida" al PP para suscribir el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, con el objetivo de que las políticas de adaptación y respuesta ante fenómenos extremos "trasciendan las legislaturas".

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