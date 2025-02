El tibio perdón de Miguel Ángel Rodríguez tras atacar a las víctimas del Covid: "No le doy más importancia"

Sigue el malestar entre los familiares de las personas que murieron en las residencias de Madrid por la mentira que soltó Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Hoy, el político del PP ha intentado pedir perdón, pero lo ha hecho a su manera. Le ha costado encontrar las palabras.

"Yo me equivoqué, lo he reconocido, he pedido disculpas y no le doy más importancia a este asunto", ha declarado Rodríguez visiblemente incómodo. No obstante, ha rechazado que él y la presidenta madrileña se vayan a reunir en persona con los familiares de las víctimas para disculparse, pues "llevan años llamándola asesina".

Además, la mano derecha de Ayuso ha asegurado que no accedió a datos personales de la testigo cuyo relato cuestionó. También ha respondido negativamente a las peticiones de dimisión lanzadas por Más Madrid y el PSOE-M, y se ha negado, asimismo, a dejar ningún otro mensaje dirigido a los familiares de los fallecidos en las residencias madrileñas.

La polémica saltaba después de que MÁR pusiera en duda los testimonios de familiares de víctimas en las residencias de Madrid recogidos este domingo en el programa de laSexta 'Lo de Évole'.

"Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares. No vaya a ser que es mentira", fue la primera publicación de Rodríguez en la noche del domingo, para luego añadir: "Ya tengo comprobado que la primera señora que sale no tenia a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid". Hoy, a preguntas de los periodistas, MÁR ha evitado responder sobre si va a borrar esos tuits.

Miguel Ángel Rodríguez es "sinónimo de mentira, fake y de indecencia"

Desde el Gobierno, la ministra portavoz Pilar Alegría ha señalado hoy que Miguel Angel Rodríguez se ha convertido "en sinónimo de mentira, de fake y de indecencia". En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Alegría ha señalado que tiene "7.291 motivos (el número de fallecidos en residencias) para ignorar la palabras y hasta los tuits de Miguel Ángel Rodríguez", del que ha dicho que "se ha convertido en sinónimo de mentira, de fake y de indecencia".

Ha incidido en que si sigue siendo jefe de gabinete de la presidenta madrileña "es porque su forma de hacer política, basada en la mentira y la indecencia, se ajusta como un guante a la señora Díaz Ayuso". Dicho esto, ha pedido que el "dedo no nos despiste de la luna", subrayando que lo que le gustaría saber es si Ayuso ha pedido ya disculpas y perdón a los familiares de esos 7.291 personas fallecidas en las residencias.

Igualmente ha llamado "indecente" a la presidenta madrileña por calificar supuestamente el pasado fin de semana de "activistas y resentidos" a los familiares de las víctimas en las residencias. "Me temo que esa disculpa todavía no habrá llegado seguramente porque sigue todavía en esa posición que total se hubieran muerto igual", ha comentado.

