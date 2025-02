Jordi Évole critica las acusaciones "sin pruebas" de Miguel Ángel Rodríguez: "Me parece suicida"

Este domingo, Fernando Simón y Salvador Illa recordaron en Lo de Évole cómo vivieron los momentos más duros de la pandemia del covid-19 cinco años después de la mayor crisis sanitaria de la historia reciente. En ese programa se contó con el testimonio de familiares de algunos de los 7.291 fallecidos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, deslizó en sus redes sociales que podía tratarse de declaraciones falsas y que a esas personas no les importaba la vida de sus familiares. Sin embargo, unas horas más tarde ha tenido que rectificar y admitir que se trataba de víctimas reales.

Jordi Évole ha repasado en Más Vale Tarde la polémica y se ha mostrado "sorprendido" por la actitud de Rodríguez: "Me sorprendió mucho que se lanzase al vacío sin red y sin comprobar nada, me parece suicida". "No puedo entender cómo se puede llegar a ese grado de degradación política y de fango", ha añadido.

De hecho, Évole ha asegurado que no se lo esperaba pese a que el hombre de confianza de Ayuso está frecuentemente envuelto en todas las polémicas.

"Me parece chocante que nos pidiese que le pasásemos el DNI de los familiares, sigo en shock desde ayer, me parece algo demasiado inhumano incluso para Miguel Ángel Rodríguez", ha concluido Jordi Évole.