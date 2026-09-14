María Claver da la razón a Díaz Ayuso y Almeida en su enfado con el Gobierno por la Fórmula 1: "Tienen toda la razón del mundo"

Tanto el regidor madrileño como la presidenta de la Comunidad de Madrid han afeado que ningún ministro del Gobierno haya acudido al Gran Premio de España de Fórmula 1 que se ha celebrado este fin de semana en Madrid.

Este fin de semana Madrid ha acogido la primera edición del Gran Premio de España de Fórmula 1. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez- Almeida han reprochado al gobierno que ningún ministro haya acudido a esta cita deportiva.

La presidenta de la Comunidad de Madrid afirmaba que desde el gobierno central "odian Madrid", mientras que el alcalde de Madrid, por ejemplo, ha recordado que en la misa que celebro el papa León XIV en Barcelona fueron 14 ministros y Pedro Sánchez, mientras que en la de Madrid solo fue un ministro.

"Solo hay que ver que también fueron a ministros a Montmeló, pero a Madrid no ha venido ninguno", añadía. "El Gran Premio va a ser un éxito, aunque algunos no hayan querido que lo fuera", apuntaba.

María Claver considera que el nivel de polarización es tal "que es sorprendente que un evento de estas características, que es un escaparate para nuestro país, no aparezca ningún ministro". Así, la periodista cree que las críticas de Almeida y Ayuso "tienen toda la razón del mundo".

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