Tenso choque con insultos entre Almeida y Maestre por la vivienda: de "mayordomo de las grandes fortunas" y "jarraitxu llamando a las barricadas"

Los detallesLa tensión política se dispara en el Ayuntamiento de Madrid con un duro choque entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la portavoz de Más Madrid y líder de la oposición, Rita Maestre, a cuenta de la huelga educativa y la crisis de la vivienda.

Este martes, 27 de octubre, ha arrancado un nuevo (y tenso) pleno en el Ayuntamiento de Madrid donde el alcalde de la capital, José Luís Martínez-Almeida, y la líder de la oposición, Rita Maestre, han protagonizado un duro enfrentamiento por la crisis de la vivienda, la huelga de profesores madrileños y la huelga general programada para este próximo 11 de noviembre, convocada por los distintos sindicatos del país.

En su turno de preguntas, la portavoz de Más Madrid ha querido conocer si va a seguir este equipo de gobierno aplicando las mismas políticas ante las huelgas convocadas y el aumento de las movilizaciones sociales en Madrid.

Antes de comenzar, Maestre ha pedido respeto para los vecinos de Carabanchel afectados por la crisis de la vivienda, que han sido expulsados del pleno por tirar octavillas el hemiciclo: "Un poquito de respeto para los vecinos de Carabanchel a los que dejasteis sin casa, que también trabajáis para ellos. Está usted insultando a los vecinos a los que usted dejó sin casa", ha asegurado Maestre a la bancada popular.

"Tenemos hoy en el pleno del Ayuntamiento de Madrid al mismo alcalde de siempre, al mayordomo de las grandes fortunas, al delegado de las Socimis de Madrid", añade Maestre, "al comentarista a tiempo parcial, el señor Martínez-Almeida, un señor que habla de rugby, de béisbol, de fútbol, de caballos... pero en cambio no se le ha oído una palabra de los profesores y profesoras madrileños que llevan dos semanas en una huelga indefinida en la ciudad de Madrid. Una movilización impecable y ejemplar, de gente que pone el cuerpo para defender los derechos de la infancia en Madrid".

Por ello, le preguntaba la líder de la oposición: "¿Qué tienen que hacer los profes de la pública para que el Partido Popular y el señor Almeida les hagan caso? ¿Tienen que tener nombre de fondo buitre? ¿Tienen que ser una socimi? ¿Tienen que tener algún negocio con alguna empresa familiar? ¿Tienen que ir al mismo club de campo?".

Por último, Maestre explica que la "huelga" es contra el PP, "contra el rentismo y contra las grandes fortunas que se ahorran" miles de millones en políticas fiscales que "podrían estar sirviendo para financiar la educación de nuestros hijos". "La huelga es la herramienta de la gente que no tiene un teléfono al que llamar, que no tiene una agenda y que no conoce al alcalde de ningún palco".

Por su parte, en su turno de réplica, Almeida le espetó que le gustaría vivir como "Pitita" pero es una "jarraitxu llamada a las barricadas". "El problema que tiene usted, señora Maestre, es que les ha traicionado. Les lleva traicionando 15 años. Y que ahora se ponga a la cabeza en las barricadas no les va a hacer olvidar que dentro de ocho meses volverá usted a cobrar cuatro años más un sueldo público. Eso sí, sin pegar un palo al agua", ha criticado.

El alcalde retó incluso a la portavoz de Más Madrid a "no cobrar más de tres veces el salario mínimo" o "a no cobrar más que los trabajadores públicos". Un mensaje que levantó una algarada en el Pleno con cruces de acusaciones entre la bancada del PP y la de Más Madrid.

PP y Vox, unidos contra la acampada de Sol

La acampada de Sol ha sido otra de las cuestiones que se han abordado en este pleno, donde Martínez-Almeida ha anunciado que cuando finalice el plazo del requerimiento administrativo que enviaron al exdelegado del Gobierno, Francisco Martín, ejercerán acciones legales en caso de que no se haya levantado la acampada.

"Hicimos el requerimiento administrativo y, por pura coherencia jurídica, tenemos que esperar a la finalización de ese plazo para poder ejercer acciones penales, en caso de que no se haya levantado la acampada de Sol", ha dicho el alcalde. Asimismo, ha celebrado que hoy ya no haya un "comisario político en la Delegación del Gobierno", algo que "es una buena noticia para los madrileños".

Por último, Martínez-Almeida ha acusado a las líderes de Más Madrid y del PSOE, Rita Maestre y Reyes Maroto, de no haber visitado la acampada y las ha invitado a que lo hagan de noche, ya que ambas defienden que es un sitio seguro.

"El Ayuntamiento está haciendo lo posible, si tuviera competencias me pondría yo a la cabeza de la Policía Municipal para desalojar la acampada del Sol porque no podemos tolerar ni un minuto más que haya una apropiación del espacio público como la que lleva ya más de un mes", ha subrayado. Por su parte, la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, le ha tendido toda su colaboración al PP, pero no su "complacencia", para ayudarles a poner fin a la acampada.

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