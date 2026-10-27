Interior devolvió a Marruecos a un ciudadano yemení saltándose una orden de la Audiencia Nacional: "Nos sacaron a la fuerza, a golpes"

Los detalles Interior ignoró una resolución de la Audiencia Nacional y, tras denegar su asilo, devolvió a un ciudadano yemení a Marruecos. En el Ministerio sostienen que la resolución judicial la recibieron el lunes por la tarde, ya "fuera de plazo y una vez consumada la devolución".

La Policía Nacional está llevando a cabo devoluciones de migrantes en Ceuta a quienes se les ha denegado el asilo, sin esperar la resolución de los recursos presentados, como exige el Reglamento de la UE 2024/1348. Uno de estos casos es el de Yaseen S. A., un ciudadano yemení devuelto a Marruecos en contra de una orden de la Audiencia Nacional que indicaba que debía permanecer en España hasta resolver su recurso. El Ministerio del Interior ignoró esta resolución, devolviendo al joven, quien relató que fue sacado a la fuerza y sin asistencia legal. Ahora, se encuentra sin hogar en Marruecos.

La Policía Nacional ha devuelto a un ciudadano yemení a Marruecos en contra de una orden dictada por la Audiencia Nacional. Según ha adelantado la 'Cadena SER' y ha podido confirmar laSexta, el Ministerio del Interior denegó este lunes el asilo de Yaseen S. A sin esperar a que se resuelvan los recursos que han presentado, como exige el Reglamento de la Unión Europea 2024/1348.

Según un decreto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso laSexta, este lunes se acordó que este joven, quien fue detenido en el CETI de Ceuta el pasado lunes 26 de octubre sin notificárselo a su abogada, debía "permanecer en territorio español hasta que se resuelva su recurso [ante su denegación de asilo], evitando que la ejecución de la devolución [se ejecute]".

Pero el Ministerio del Interior ignoró esta resolución de la Audiencia Nacional y devolvió este lunes al ciudadano yemení a Marruecos. A pesar de que los letrados de la Coordinadora de Barrios enviaron un escrito a la Jefatura Superior de Ceuta alertando de que no podían expulsarle de Ceuta a Marruecos, Interior denegó su asilo.

Por su parte, Interior sostiene que la resolución judicial la recibieron el lunes por la tarde, ya "fuera de plazo y una vez consumada la devolución".

"Me empujaron hacia Marruecos"

"Nos sacaron a la fuerza a golpes, nos golpearon y nos empujaron por detrás de la valla fronteriza. No había ningún traductor ni ningún abogado", ha relatado el ciudadano yemení.

Según ha contado, en declaraciones a las que ha tenido acceso laSexta, el joven les dijo a los agentes su nombre y remarcó que quería pedir asilo. "Me apagaron el móvil, me lo cerraron y me empujaron hacia Marruecos", ha contado. En cambio, en Interior niegan que se produjeran estas agresiones.

Ahora, ha relatado, se encuentra en Marruecos en la zona de Youssoufia. "No tengo refugio, no tengo nada de dinero y no sé a dónde ir. Estoy en la calle, totalmente sin hogar. Ni siquiera pude coger mis pertenencias y mi ropa del CETI", ha señalado.

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