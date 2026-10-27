Comuns retira sus candidaturas al Senado en Girona, Lleida y Tarragona en favor del PSC

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach

Los detalles Según denuncian socialistas y comunes, el pacto PP-Vox "tiene el objetivo de controlar esta cámara" para que sea "un instrumento de regresión democrática y control de instituciones del Estado".

Comuns ha decidido retirar sus candidaturas al Senado en Girona, Lleida y Tarragona tras un acuerdo con el PSC, que designará a un senador autonómico propuesto por los comunes. Ambas formaciones buscan contrarrestar a PP y Vox y lograr una mayoría progresista en el Senado en las elecciones del 29 de noviembre. PP y Vox han pactado no competir en ciertas provincias para controlar el Senado, lo que socialistas y comunes critican como un intento de regresión democrática. La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha instado a concentrar el voto en candidaturas socialistas y ha denunciado la alianza de PP con la extrema derecha.

Comuns ha anunciado la retirada de sus candidaturas al Senado en las circunscripciones de Girona, Lleida y Tarragona, en virtud de un acuerdo con el PSC, que a su vez se compromete a designar a un senador autonómico a propuesta de los comunes.

Así lo han explicado este martes ambas formaciones en un comunicado conjunto, en el que justifican su acuerdo por el objetivo de hacer frente a PP y Vox y alcanzar "una mayoría progresista" en el Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre.

PP y Vox anunciaron este lunes un pacto para el Senado que implica que los populares no concurrirán en tres provincias (Gipuzkoa, Girona y Tarragona) y el partido de Santiago Abascal, en seis (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares).

El pacto PP-Vox, según denuncian socialistas y comunes, "tiene el objetivo de controlar esta cámara" para que sea "un instrumento de regresión democrática y control de instituciones del Estado". "Y es especialmente grave que el acuerdo entregue el liderazgo de circunscripciones catalanas a Vox, la extrema derecha que quiere acabar con las instituciones, derechos y libertades de Cataluña y con nuestro autogobierno", alertan en su comunicado conjunto.

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha comparecido en rueda de prensa para confirmar que Comuns pedirá "concentrar el voto" en las candidaturas socialistas al Senado en las circunscripciones de Girona, Lleida y Tarragona. Los socialistas, en paralelo, se comprometen a "garantizar la voz de Comuns" en el Senado, a partir de la designación de un senador autonómico a propuesta de los comunes en el Parlament, después de las elecciones.

Tras el pacto entre PP y Vox, ha destacado Moret, "hacía falta una reacción clara y explícita de las fuerzas progresistas de Cataluña". "No hay diferencia entre PP y Vox", ha denunciado Moret, que ha acusado al partido que preside Alberto Núñez Feijóo de haber asumido "plenamente los postulados de extrema derecha". En su opinión, "el PP ha decidido hacerse pequeño en Cataluña, ha decidido renunciar a Cataluña y dejarla en manos de la extrema derecha". "Ellos pactan para que Vox avance, nosotros pactamos para que avance Cataluña", ha sentenciado.

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