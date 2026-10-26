Los profesores en huelga protestan ante la Consejería de Educación en Madrid: "La educación pública se estaba degradando aceleradamente"

Los detalles El Comité de Huelga Mixto de la Educación Pública madrileña ha presentado un requerimiento formar dirigido a Zarzalejo para pedir una reunión "urgente" para una "negociación real y efectiva".

La educación pública en Madrid enfrenta su tercera semana de huelga indefinida, impulsada por el Comité de Huelga, que exige más recursos, mejoras laborales y una negociación con la Consejería de Educación. Los docentes piden reducir el horario lectivo, mejorar ratios y personal, y eliminar el modelo de bilingüismo, entre otras demandas. Además, reclaman un aumento salarial y mejores condiciones laborales. José Luis Carretero, profesor manifestante, critica la falta de diálogo de la consejera Mercedes Zarzalejo, quien prioriza reuniones con la educación concertada y privada. El Comité de Huelga ha presentado un requerimiento formal para negociar, advirtiendo acciones judiciales si no se atienden sus demandas.

La educación pública madrileña afronta su tercera semana de huelga indefinida con un nuevo calendario de movilizaciones diarias para reclamar "más recursos y mejoras laborales", así como "una negociación" con la Consejería de Educación.

En concreto, el Comité de huelga ha insistido en un comunicado en reclamar "una reunión inmediata" con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, para negociar la tabla reivindicativa y pide a la consejera que "abandone su postura" ante las demandas del profesorado. Asimismo, recuerda el deber de negociación recogido en el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.

En líneas generales, los profesores madrileños reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.

José Luis Carretero es uno de los profesores de secundaria que se ha manifestado hoy frente a la Consejería de Educación. "Estamos aquí porque reivindicamos mejoras para la educación pública", ha recordado, confesando que creen que en este tiempo se estaba "degradando aceleradamente".

"Hay que tomar medidas para que se pueda trabajar en centros educativos que tengan infraestructuras adecuadas", ha defendido, añadiendo que es necesario que los docentes cuenten con las condiciones de trabao adecuadas para realizar su trabajo y para que el conjunto de las familias y la comunidad educativa tenga acceso "a una educación pública gratuita, universal y de calidad".

En cuanto al mensaje que han transmitido desde la Consejería de Educación, asegurnado que si ceden a sus reivindicaciones salariales la educación pública madrileña "colapsaría", José Luis ha reaccionado señalando que sus peticiones no superan lo que se cobra en otras comunidades como Cataluña o el País Vasco.

"Hay que tener presente que el cálculo de lo que se reivindica está relacionado con el poder adquisitivo de lo que se ha perdido desde el año 2011", ha explicado, recordando que se ha perdido un 20% de poder adquisitivo en una comunidad autónoma que se supone que es la que tiene "un producto interior bruto mayor" y donde se acumula más riqueza y el coste de la vida "es superior" al resto de comuniades.

Presentan un requerimiento formal para una reunión con Zarzalejo

El Comité de Huelga Mixto de la Educación Pública madrileña ha presentado un requerimiento formar dirigido a Mercedes Zarzalejo para pedir una reunión "urgente" para una "negociación real y efectiva" previa a "emprender nuevas acciones por la vía judicial".

En un comunicado, el comité formado por CC.OO., UGT CGT, CNT, Menos Lectivas, Queremos FP, Educación Especial Digna, STEM y UGT han explicado que este requerimiento "constituye una nueva oportunidad para que la Consejería reconduzca la situación mediante el diálogo y evite una judicialización del conflicto".

Al hilo, ha advertido que si la Consejería persiste en su negativa a abrir una negociación efectiva, se valorará "el ejercicio de las acciones judiciales que correspondan para defender los derechos de las organizaciones convocantes y del profesorado en huelga". Así, ha recordado que el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, establece la obligación de negociar desde el momento del preaviso de huelga y durante su desarrollo con vistas a alcanzar un acuerdo.

Desde el Comité de Huelga han remarcado que "resulta especialmente indignante" que, "mientras la consejera se niega a reconocer al Comité de Huelga como interlocutor y continúa menospreciando a quienes representan al profesorado movilizado" en la huelga indefinida que arrancó el pasado 14 de octubre, sí decida convocar "a los representantes de la enseñanza concertada y privada".

En concreto, la consejera se reunirá el 27 de octubre de 2026 con la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Madrid (FSIE Madrid), organización mayoritaria en la educación concertada, privada y de atención a la discapacidad.

"Somos conscientes de que estos compañeros y compañeras vienen peleando por mejoras en su convenio desde hace tiempo y no cuestionamos en modo alguno su justa lucha por mejorar sus condiciones laborales. Lo que sí señalamos es que esta decisión constituye, una muestra de las prioridades políticas de la Consejería, de su diferente disposición al diálogo según el sector educativo y de la intención de continuar su campaña de difamación y criminalización del profesorado de la enseñanza pública no universitaria", han alegado desde el Comité de Huelga.

En cualquier caso, ven "inadmisible" que la Consejería "encuentre tiempo y disposición" para convocar a estos sectores mientras "mantiene cerrada la puerta a una negociación con el profesorado de la pública". Al hilo, ha trasladado su rechazo a los modelos de enseñanza concertada y privada y "a la derivación continua de fondos públicos para favorecer un proceso de privatización que afecta negativamente a la escuela pública" y ha reivindicado "un compromiso con la construcción de un sistema educativo 100% público, universal, gratuito, inclusivo y de calidad".

José Luis Carretero ha señalado que este requerimiento formal lo han deciddo presentar porque no puede ser que la consejera decida "con quién se sienta o se deja de sentar".

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