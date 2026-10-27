Patxi López pide al PP no utilizar los disturbios en Bilbao como "argumento político" y espera que "alguno se corte" a la hora de vincularlos a Sánchez

El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, atiende a los medios de comunicación

¿Qué ha dicho? El portavoz del PSOE en el Congreso lamenta "la utilización que hizo Feijóo" de los disturbios en Barcelona y ha insistido en que espera que Tellado no lo haga en Bilbao porque es "una barbaridad absoluta y una catadura moral muy baja".

Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha pedido que no se utilicen los incidentes en Bilbao como argumento de campaña, criticando al PP por culpar a Pedro Sánchez. En una entrevista con Radio Euskadi, López condenó la violencia tras una protesta contra Vito Quiles, señalando que los disturbios fueron obra de quienes no son verdaderos antifascistas. Insistió en investigar quién está detrás de estos actos y lamentó la implicación de menores. López advirtió que estos incidentes alimentan el discurso ultra y espera que el PP no siga culpando a Sánchez, subrayando que el PSOE no fomenta el odio ni la violencia.

El portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista por Vizcaya, Patxi López, espera que no se utilicen "como argumento de campaña" los incidentes registrados este pasado lunes en Bilbao y, en este sentido, ha pedido que "alguno se corte" y el secretario general del PP, Miguel Tellado, que se desplazará este martes a la capital vizcaína, "no siga con el discurso de Feijóo de que esto es culpa de Pedro Sánchez", lo que ve "de una catadura moral muy baja".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el exlehendakari ha lamentado los altercados registrados en Bilbao este lunes tras una protesta contra la presencia de Vito Quiles, que finalmente no acudió a la capital vizcaína. "La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática", ha subrayado.

López ha recordado que durante la jornada "mucha gente protestó de manera razonable porque venía un provocador fascista de libro", pero luego aparecieron "unos quemando coches, mobiliario urbano, quemando tiendas" que "no son antifascistas", sino "tan fascistas como otros".

El portavoz socialista ha insistido en que habrá que investigar "quién está detrás de esto" para saber "dónde nace, quién los organiza, cómo reaccionar ante esta gente" y cómo "cortocircuitar" las convocatorias que se realizan.

También ha lamentado que la presencia de menores de edad. "Algo hemos hecho mal cuando menores de edad se ponen un pasamontañas para quemar contenedores, para provocar estos disturbios y estar tan a la contra de una sociedad pacífica que bastante hemos sufrido ya en Euskadi este tipo de violencia", ha afirmado.

En todo caso, ha subrayado que es preciso tener "una respuesta integral" que no es "solo de seguridad", sino que debe ser "mucho más amplia".

Unos distrubios que "alimentan el discurso ultra"

Patxi López ha advertido de que con este tipo de incidentes "lo que se hace es alimentar el discurso más ultra". "¿Qué más quería Vito Quiles que no venir aquí y poner en sus redes que efectivamente no había venido porque los etarras estaban quemando Bilbao?", ha cuestionado.

Así, ha señalado que "lo que consiguieron ayer es dar toda una batería de argumentos a esa extrema derecha, a ese fascismo". "Les alimentaron, porque al final los extremos se retroalimentan unos a otros, y esto es lo que van a utilizar como argumento de campaña", ha lamentado.

Por ello, ha esperado que "alguno se corte" y, en este sentido, ha recordado que este martes "viene Tellado a Bilbao, a raíz de los hechos de ayer", y espera que "no siga con el discurso de su líder de Feijóo diciendo que esto es culpa de Pedro Sánchez, que quiere quemar las calles porque sabe que va a perder".

"Primero porque no vamos a perder, vamos a ganar, pero segundo porque los socialistas nunca vamos a alimentar de odio ni de rabia ni de violencia a la sociedad, ni vasca ni española. Sabemos muy bien lo que significa esto y no somos de esa calaña", ha manifestado.

Así, ha lamentado "la utilización que hizo Feijóo otro día" y ha insistido en que espera que "no lo haga hoy Tellado aquí, es una barbaridad absoluta y una catadura moral muy baja".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido