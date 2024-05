Mayo de 2023. Durante la campaña de las elecciones autonómica, la presidenta de la Comunidad de Madrid pidió ilegalizar a Bildu. "Bildu no son los herederos de ETA, es ETA", dijo Isabel Díaz Ayuso. Pero fueron sus propios compañeros de filas los que no tardaron en corregir sus afirmaciones.

La ahora Secretaria General del partido, Cuca Gamarra, afirmaba en el congreso que "las consultas que hemos hecho a nuestros equipos jurídicos consideran que no se incurriría en ningún supuesto" de ilegalidad. También el ahora portavoz de los populares, Borja Sémper, se pronunciaba y decía "aceptar" la presencia de Bildu en las instituciones.

Cabe recordar en este punto, que ya en 2012 el partido de Rosa Díez, UPyD, llevó a la Cámara Alta una iniciativa para intentar ilegalizar dicha formación y el Partido Popular fue tremendamente duro a través de su entonces portavoz adjunto Leopoldo Barrera: "Valiente moción, señora Díez. Sembrando insidias que como usted bien sabe es la forma más acabada de cobardía".

Ayuso parecía haber quedado desacreditada por su partido, pero entonces llegaron las elecciones generales del 23 de julio y aquel video viral del 'Que te vote Txapote'. Los populares parecieron ver una buena baza electoral asociando las palabras ETA, Bildu y Sánchez y decidieron sacar tajada. Durante toda la campaña repetían como un mantra que Sánchez pactaba con etarras, que el Gobierno se fundamentaba en el apoyo de terroristas y separatistas. ¿La realidad? A lo largo de la anterior legislatura el PP votó junto con el PSOE en muchas más ocasiones de las que lo hizo Bildu.

Pero el panorama cambió cuando se acercaron los comicios en el País Vasco. Ya no había cuestionamiento a la legalidad de Bildu y el Partido Popular, al ser preguntado, intentaba esquivar el tema. "No tengo que estar todo el día diciendo qué voy a hacer o pactar con Bildu" dijo el 7 de abril el candidato popular Javier de Andrés.

El tema parecía haber quedado desterrado en el guión de los populares, pero sorpresa: ¿Qué tema ha vuelto a sacar Isabel Díaz Ayuso ahora que comienza la campaña de unas elecciones más en clave nacional? Ilegalizar a Bildu. En concreto, este lunes la presidenta ha afirmado que "deberían estar totalmente inhabilitados", pero lamentaba que "esas personas han ido en listas electorales". La presidenta de la Comunidad de Madrid volvía a prender la mecha de la inhabilitación: "Es una inmoralidad que tengamos esos partidos políticos".

Algo así ha pasado con la ley de amnistía. Desde que se anuciara dicha norma no ha habido discursos protagonizados por los populares en los que no haya aparecido el tema. Bueno, sí que lo hubo: durante las elecciones catalanas. El silencio era atronador y cuando los periodistas interpelaban a Feijóo y los suyos, parecía que "amnistía" era una palabra tabú. "Nosotros no tenemos ningún interés en que la gente esté en prisión", fue la máxima referencia que le escuchamos al líder del Partido Popular.

Y cuándo se les preguntó por qué no estaban hablando del tema en la campaña catalana cuando había sido su centro de gravedad, el portavoz Borja Sémper escurrió el bulto asegurando que había otros temas en los que centrarse más allá del "estado de ánimo de Puigdemont".

Pero ha vuelto a pasar. Una vez celebradas las elecciones en Cataluña, el Partido Popular congregó el domingo en Madrid a miles de personas para protestar contra la ley de amnistía. Y el tema vuelve a ser el ombligo de su guión electoral. Parece que ahora no hay más temas en los que centrarse.