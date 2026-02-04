Ahora

Caso Negreira

La defensa de Negreira solicita un nuevo reconocimiento médico y asegura que "no se encuentra en condiciones de comprender plenamente de qué se le acusa"

Los detalles Daniel Pérez-Esqué, abogado del ex vicepresidente de los árbitros, asegura que "la afectación global que sufre" el exdirigente arbitral le impide "defenderse con todas las garantías" en el proceso en el que se investigan los pagos que recibió del Fútbol Club Barcelona.

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La defensa del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, ha reclamado que se le realice un nuevo reconocimiento médico forense, al considerar que el Alzheimer que sufre ha empeorado en el último año y "no se encuentra en condiciones de comprender plenamente y actuar en el presente procedimiento con total capacidad de comprensión y decisión".

El escrito dirigido al Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, que va acompañado de un informe médico de la clínica en la que está siguiendo tratamiento, recuerda que el Informe Médico Forense encargado el 18 de enero de 2024 por el entonces juez instructor de la causa, Joaquín Aguirre, concluyó que Negreira presentaba un "deterioro cognitivo leve".

Al margen de no compartir esa conclusión, el abogado de Negreira, Daniel Pérez-Esqué, señala que, recientemente, la Fundación ACE (centro de referencia en la enfermedad de Alzheimer a nivel nacional e internacional) en la que el investigado sigue tratamiento, ha emitido un nuevo informe en el que le reconoce "un grado deterioro cognitivo 5 en la escala GDS de Reisberg", lo que equivaldría a un deterioro cognitivo moderado-grave y/o demencia moderada.

Por eso, solicita que su cliente sea de nuevo examinado al entender que el reciente informe "pone de manifiesto la afectación global que sufre" el exdirigente arbitral y su "incapacidad para defenderse en el presente procedimiento con todas las garantías".

Los cheques demuestran que el Barça pagó 8,4 millones a Negreira

En las últimas semanas, la documentación bancaria que maneja la Guardia Civil en el marco del caso Negreira, a la que ha tenido acceso laSexta, demuestra que el Fútbol Club Barcelona pagó 8,4 millones de euros durante 17 años al ex número dos de los árbitros, José María Enríquez Negreira, tal y como han comunicado siete bancos (Sabadell, Santander, Bankinter, BBVA, Ibercaja, ING y La Caixa) han remitido a la jueza de Instrucción de esta causa, Alejandra Gil.

En esa documentación figuran los cheques, las transferencias, los pagarés o las cuentas que manejaban Enríquez Negreira y el intermediario José Contreras, al que el Fútbol Club Barcelona utilizó para vehicular los pagos de 8,4 millones de euros entre 2001 y 2018.

En la documentación aparecen un total de 24 cheques, fechados entre el 16 de febrero de 2016 y el 18 de julio de 2018, del Barça con periodicidad mensual a la empresa Nilsad SA, propiedad de Enríquez Negreira, movimientos de cuentas, pagarés y cheques de hasta 190.000 euros entre cuentas en las que figuran como titulares y autorizados Negreira; su hijo, Javier Enríquez Romero; su secretaria, Concepción Díaz; y su juez de línea, José Martínez Alfonso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | Clases suspendidas, 3.000 desalojados y carreteras y líneas ferroviarias afectadas por el temporal
  2. La crueldad del ICE no tiene límites y continúa separando familias como la de Yoselyn, cuya madre podría ser deportada
  3. Puente se reúne con los sindicatos de Renfe y Adif para tratar de evitar la huelga de maquinistas de la próxima semana
  4. Trabajo busca tramitar "cuanto antes" la ampliación del permiso por fallecimiento pese a la amenaza de ser tumbada en el Congreso
  5. Ábalos alega problemas de salud para no ir al Supremo a la vista preliminar del juicio de las mascarillas
  6. Golpes, vejaciones y encierros a bebés de entre 9 meses y 3 años: los malos tratos que señalan a la directora de la guardería de Algemesí