La defensa de Negreira solicita un nuevo reconocimiento médico y asegura que "no se encuentra en condiciones de comprender plenamente de qué se le acusa"

Los detalles Daniel Pérez-Esqué, abogado del ex vicepresidente de los árbitros, asegura que "la afectación global que sufre" el exdirigente arbitral le impide "defenderse con todas las garantías" en el proceso en el que se investigan los pagos que recibió del Fútbol Club Barcelona.

La defensa de José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, ha solicitado un nuevo reconocimiento médico forense debido al empeoramiento de su Alzheimer. Argumentan que su enfermedad le impide comprender y actuar en el proceso judicial con plena capacidad. Un informe reciente de la Fundación ACE indica un deterioro cognitivo moderado-grave. Paralelamente, la Guardia Civil ha revelado que el Fútbol Club Barcelona pagó 8,4 millones de euros a Negreira durante 17 años, utilizando cheques, transferencias y pagarés. Estos pagos se realizaron a través de la empresa Nilsad SA, vinculada a Negreira y sus asociados.

La defensa del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, ha reclamado que se le realice un nuevo reconocimiento médico forense, al considerar que el Alzheimer que sufre ha empeorado en el último año y "no se encuentra en condiciones de comprender plenamente y actuar en el presente procedimiento con total capacidad de comprensión y decisión".

El escrito dirigido al Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, que va acompañado de un informe médico de la clínica en la que está siguiendo tratamiento, recuerda que el Informe Médico Forense encargado el 18 de enero de 2024 por el entonces juez instructor de la causa, Joaquín Aguirre, concluyó que Negreira presentaba un "deterioro cognitivo leve".

Al margen de no compartir esa conclusión, el abogado de Negreira, Daniel Pérez-Esqué, señala que, recientemente, la Fundación ACE (centro de referencia en la enfermedad de Alzheimer a nivel nacional e internacional) en la que el investigado sigue tratamiento, ha emitido un nuevo informe en el que le reconoce "un grado deterioro cognitivo 5 en la escala GDS de Reisberg", lo que equivaldría a un deterioro cognitivo moderado-grave y/o demencia moderada.

Por eso, solicita que su cliente sea de nuevo examinado al entender que el reciente informe "pone de manifiesto la afectación global que sufre" el exdirigente arbitral y su "incapacidad para defenderse en el presente procedimiento con todas las garantías".

Los cheques demuestran que el Barça pagó 8,4 millones a Negreira

En las últimas semanas, la documentación bancaria que maneja la Guardia Civil en el marco del caso Negreira, a la que ha tenido acceso laSexta, demuestra que el Fútbol Club Barcelona pagó 8,4 millones de euros durante 17 años al ex número dos de los árbitros, José María Enríquez Negreira, tal y como han comunicado siete bancos (Sabadell, Santander, Bankinter, BBVA, Ibercaja, ING y La Caixa) han remitido a la jueza de Instrucción de esta causa, Alejandra Gil.

En esa documentación figuran los cheques, las transferencias, los pagarés o las cuentas que manejaban Enríquez Negreira y el intermediario José Contreras, al que el Fútbol Club Barcelona utilizó para vehicular los pagos de 8,4 millones de euros entre 2001 y 2018.

En la documentación aparecen un total de 24 cheques, fechados entre el 16 de febrero de 2016 y el 18 de julio de 2018, del Barça con periodicidad mensual a la empresa Nilsad SA, propiedad de Enríquez Negreira, movimientos de cuentas, pagarés y cheques de hasta 190.000 euros entre cuentas en las que figuran como titulares y autorizados Negreira; su hijo, Javier Enríquez Romero; su secretaria, Concepción Díaz; y su juez de línea, José Martínez Alfonso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.