Bolaños asegura que quien vote 'no' al decreto del escudo social será "responsable directo de hacer daño a millones de ciudadanos"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece ante los medios antes de la I Jornada de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal

Los detalles El ministro defiende que el Gobierno mantiene "conversaciones discretas y acuerdos públicos", algo que define como "marca de la casa". Según Bolaños, el Ejecutivo "hace su trabajo", que es "proteger a las personas que tienen más dificultades para vivir".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido este miércoles a los grupo parlamentarios de que votar 'no' al escudo social propuesto por el Gobierno es ser "responsable directo de hacer daño a millones de ciudadanos españoles".

En declaraciones a los medios antes de participar en unas jornadas de debate sobre el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, Bolaños ha respondido así a JxCat, que anunció que votará en contra del real decreto que contempla un escudo social al considerarlo "injusto" ya que quien asumiría su coste, a su juicio, serían los "pequeños propietarios".

"A los grupos parlamentarios que voten que 'no' al real decreto ley de escudo social les hacemos responsables directos de que en España haya desahucios ... de que se pueda cortar el suministro energético o el agua a personas que no tienen dinero, de que no haya ayudas a víctimas de la DANA, a desempleados y a afectados por los incendios forestales. Votar 'no' es ser responsable directo de hacer daño a millones de ciudadanos españoles", ha subrayado.

El titular de Justicia ha recordado, no obstante, que aún quedan unas semanas para que se convalide este real decreto en el Congreso y ha asegurado que "hasta esa fecha vamos a seguir trabajando para que ambos reales decretos merezcan la confianza de la Cámara y se conviertan en ley en nuestro país".

Ha defendido que el Gobierno "hace su trabajo", que es proteger a las personas que tienen más dificultades para vivir, y tras la negativa de la mayoría del Congreso a apoyar el decreto ómnibus que contenía tanto la revalorización de las pensiones como el escudo social, "ahora hemos vuelto a trabajar, hemos vuelto a negociar, hemos vuelto a conversar, a dialogar con diferentes grupos parlamentarios". "Como es marca de la casa, conversaciones discretas y acuerdos públicos", ha insistido Bolaños.

