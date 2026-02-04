El Gobierno limitará la apertura de centros privados de FP "que no ofrezcan garantías suficientes"

Los detalles El presidente del Gobierno ha anunciado que aprobarán un decreto para poner coto a los "chiringuitos" privados que no ofrezcan garantías de calidad en Formación Profesional. "Formar técnicos no es un negocio cualquiera", ha asegurado Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un decreto para limitar la creación de centros de Formación Profesional (FP) privados que no garanticen calidad, similar a lo hecho con las universidades. Durante una jornada sobre FP, Sánchez destacó el éxito actual de la FP y la necesidad de control ante el aumento de centros privados, donde las matriculaciones casi se han duplicado. Además, se ampliará la red de centros de excelencia en sectores estratégicos. La ministra de Educación, Milagros Tolón, resaltó la importancia de la FP en el proyecto de país, destacando la colaboración con empresas para ofrecer prácticas de calidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará un decreto para frenar la creación de centros de Formación Profesional privados que al igual que ocurre con las universidades pueden convertirse, a su juicio, en "chiringuitos" sin calidad.

"Igual que hicimos con las universidades vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías de calidad", ha dicho Sánchez durante la clausura de una jornada sobre la FP y la empresa en la que ha advertido de que "formar técnicos no es un negocio cualquiera".

Sánchez ha valorado el actual "éxito" de la Formación Profesional pero ha alertado de que necesita un control ante el incremento de los centros privados, cuyas matriculaciones de alumnos casi se han duplicado en los últimos años. "Vamos a seguir blindando la calidad de la FP, igual que hicimos con las universidades. No rechazamos a las privadas pero sí que algunas se conviertan en chiringuitos", ha añadido.

Así, también ha anunciado que se ampliará la red de centros de excelencia de FP en sectores estratégicos, para lo que se ha comprometido a abrir este año diez centros más, que se sumarán a los 75 ya existentes. "La demanda de FP se ha disparado, en paralelo la oferta privada está viendo una oportunidad", ha remarcado, por lo que "hay jóvenes que hoy pagan entre 3.000 y 9.000 euros por un ciclo y otros se quedan fuera".

Por ello, ha llamado a impulsar políticas para aquellos centros privados en los que la oferta de FP no es buena. "Hay que poner orden y velar por la calidad y la equidad del acceso a la FP. El futuro de un joven no puede depender de dónde nazca un alumno ni de cuánto ganan sus padres", zanjó. Según el presidente, hoy "la FP ya no es un plan B", pues "para muchísimos jóvenes es el plan A", algo que "no es casual, es el resultado de una apuesta colectiva" y de la inyección de los fondos europeos y políticas que, en su opinión, han convertido la FP en España "en la vanguardia de Europa".

Sánchez ha asegurado que ha cambiado la percepción que hay en España de la FP, antes "minusvalorada", y que "hoy hablar de la FP es hablar de presente y de futuro y además hacerlo con orgullo".

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, también presente en el acto, ha puesto en valor que, con el Gobierno de Sánchez, la FP "ha pasado a estar en el centro del proyecto de país". Para la ministra, el futuro de España "se construye con trabajo digno, también con talento bien formado, pero sobre todo con oportunidades reales". "Lo vemos en los centros, en los talleres, en las aulas y también en las empresas, que necesitan perfiles cualificados y también lo vemos sobre todo en los chicos y en las chicas que buscáis vuestro camino. La FP se nota en la vida de la gente", ha aseverado.

Asimismo, Tolón ha destacado que las empresas "son aliadas imprescindibles para ofrecer prácticas, pero prácticas de calidad". "La mejor FP nace cuando centro y empresa se ponen de acuerdo en algo muy básico, que es formar bien para trabajar mejor", ha comentado.

"La formación profesional está demostrando que se puede unir equidad y calidad, territorio e innovación y juventud y empresa. Cuando la FP avanza, avanza nuestro país", ha zanjado la ministra.

