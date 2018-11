Susana Díaz afirma que los líderes de PP y Ciudadanos "no se fían" de sus candidatos en Andalucía

"No se fiarán de lo que han puesto. Ahí lo dejo", ha afirmado la candidata socialista a la presidencia de la Junta, al estrenarse en su casa, la provincia de Sevilla, tras abrir la campaña en Granada, en un acto en Alcalá de Guadaira (Sevilla) y en el que ha insistido en que no callará ante los insultos de la oposición a Andalucía.

"¿Irían a Cataluña o a Euskadi a hablar de lo que le interesa a Andalucía?", ha reprochado Díaz a los líderes nacionales de PP y Cs que se están volcando con esta campaña y ha insistido en que "vienen porque no se fiarán de lo que han puesto, porque no quieren ir ni juntos, lo dejo ahí".

Ha lamentado que aunque sabe que al día siguiente de los comicios se marcharán "por donde han venido con ese cenizo que les está caracterizando", les ha pedido que "el tiempo que estén aquí respeten a Andalucía, que no nos ofendan", mientras a los andaluces les ha solicitado que "a cada insulto" respondan en las urnas el 2D.

La candidata a la presidencia de la Junta ha incidido en que no callará "ante ningún insulto" y que "aquí ganamos las elecciones porque les da la gana a los andaluces, libremente con su voto".

"No llevamos ni 24 horas, ya no les quedan insultos", ha denunciado Susana Díaz, afeando que "hay ocho o diez recorriendo esta tierra para pelearse conmigo; ocho o diez para mí sola, y nos quedan catorce días, porque cuando no tienen nada que ofrecer sólo les queda el insulto, cuando no ofende quien quiere sino quien puede. A mí lo que me ofende es que insulten a nuestros niños, que digan que son inferiores, a nuestra tierra y a nuestro pueblo".

Sobre la coalición de Podemos e IU Andalucía Adelante, Susana Díaz ha insistido en que "hay que ser responsable y no vale ser izquierdista de salón, hay que dar la cara".

Frente a los "vendedores de ruina que dicen que va a haber una recesión", Díaz ha reiterado promesas como el aumento de plazas de guarderías, cláusulas sociales para que las cuidadoras de dependientes cobren al menos el 75% de los 13 euros por hora que la Junta paga a las empresas por ellas o una Ley del Medio Rural para evitar la despoblación de la que Andalucía se viene librando pero que empieza a ser un riesgo.

Díaz ha afirmado que concurre a estas elecciones con "más ganas que nunca" y el "orgullo" de ser de Andalucía, "una tierra a la que nadie le ha regalado nada, y cuando nuestras elecciones las utilizan para hablar de la segunda vuelta de España están diciendo que somos menos de otros porque no merecemos hablar de nuestros problemas".