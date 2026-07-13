"Por supuesto que sí": el PP de Madrid consolida su confianza en el alcalde de Móstoles pese a su imputación por acoso sexual

Los detalles Aunque este lunes la presidenta ha preferido el silencio, fuentes de la Comunidad de Madrid nos han hecho saber a laSexta que Ayuso tiene la misma confianza en él que al principio.

La jueza del Juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer de Móstoles ha imputado al alcalde Manuel Bautista (PP) por acoso sexual y laboral a una exconcejala de su partido. A pesar de esto, el Partido Popular de Madrid, incluyendo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el portavoz Carlos Díaz-Pache, mantienen su apoyo a Bautista. Ayuso, aunque guarda silencio, sigue confiando en el alcalde, y Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, ha reiterado su respaldo. Desde el PSOE, se critica la protección al alcalde y se exige su dimisión. Bautista declarará como investigado el 9 de octubre.

La titular del Juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha imputado al alcalde de la localidad, Manuel Bautista (PP) por acoso sexual y laboral a una exconcejala de su propio partido, del PP. Pero la imputación no ha cambiado el apoyo del PP de Madrid a Manuel Bautista. Aunque Ayuso ha preferido no decir nada este lunes, fuentes de la Comunidad de Madrid confirman a laSexta que la presidenta le sigue apoyando.

Porque pese a su silencio, Ayuso le apoya. Al igual que lo hace el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, quien al ser preguntado este lunes, ha asegurado que "por supuesto" que mantiene su confianza en el imputado. El secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, también ha mostrado su apoyo. Es más, al ser preguntado por ello, ha llegado a responder hasta en siete ocasiones que "por supuesto" que mantiene su apoyo a Bautista.

De esta manera, este lunes se ha consolidado la confianza del Partido Popular de Madrid al alcalde de Móstoles, quien está imputado por acoso sexual y laboral a su antigua teniente de alcalde.

Aunque este lunes la presidenta ha preferido el silencio, fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid nos han hecho saber a laSexta que Ayuso tiene la misma confianza en él que al principio. Cuando estalló el caso Ayuso le defendió. "No era un caso de acoso sexual, cambió por el camino", llegó a decir Ayuso en febrero de este año.

Por aquel entonces el hoy imputado se veía deshumanizado. "Esto es una campaña absoluta de deshumanización de una persona. Esto ya se hacía en la antigua Alemania", criticó Bautista, quien se llegó a comparar con las víctimas de la Alemania nazi. Porque él siempre ha insistido en que la víctima era él.

Desde el Partido Socialista de Madrid recriminan que la protección de los populares. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha criticado que el PP siga "protegiendo al alcalde de Móstoles pese a su imputación". "Bautista no puede seguir ni un día más en su puesto", ha añadido en un mensaje en X. No sabemos si para entonces seguirá en su puesto, pero será el próximo 9 de octubre cuando Manuel Bautista declare como investigado.

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