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En la Comic-Con de San Diego

Ryan Reynolds, una superestrella de Hollywood que vuelve a ser anónima durante unas horas

Los detalles El actor Ryan Reynolds se ha rodeado de cientos de personas en una convención, de comics y cine, sin ser reconocido. Lo ha hecho con un disfraz y una máscara de Deadpool.

Ryan Reynolds se rodea de cientos de personas en una convención sin ser reconocido.

Una persona vestida de un original Deadpool, con la que te haces una foto. Un divertido hombre tras la máscara que abraza al muñeco de nieve más famoso de Disney, o que se marca unos pasos prohibidos.

Y si ese hombre aparentemente anónimo fuera uno de los actores más famosos del Hollywood de los superhéroes.

En la Comic-Con de San Diego nadie se esperaba que tras este disfraz, disfrutando junto a los asistentes, estuviera un emocionado Ryan Reynolds, actor que protagoniza al surrealista personaje de Marvel.

Y para subidón, la ya icónica aparición en medio de la presentación de la próxima gran película de la franquicia: 'Vengadores: Doomsday'. Intervención que Robert Downey Jr. terminaba desvelando a este superactor bajo la máscara.

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