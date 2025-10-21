El PSOE insiste en que "no hay caja B" y desdeña las nuevas acusaciones de Aldama: "Una vez más acusa sin pruebas"

El contexto En las últimas horas, el empresario ha lanzado una nueva andanada de ataques. Por un lado, ha presentado un escrito en el Supremo, pero a la vez ha lanzado varias acusaciones sin pruebas.

El PSOE niega la existencia de una "caja B" tras la citación de una trabajadora de la Secretaría de Organización y del exgerente del partido como testigos en el 'caso Koldo', relacionado con pagos en metálico al exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García. El partido considera "normal" la citación, ya que el juez sigue la pista del dinero y recalcan que ninguno de los citados está imputado. Además, el empresario Víctor de Aldama ha lanzado nuevas acusaciones contra el partido. El PSOE insiste en que Aldama acusa sin fundamentos y reitera que no hay financiación ilegal.

El PSOE insisten en que "no hay caja B" en el partido. Así lo han trasladado fuentes socialistas, después de que la víspera el juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo citara a declarar como testigos a una trabajadora de la Secretaría de Organización y al exgerente del partido en relación con los pagos en metálico al exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García.

Desde el PSOE sostienen que es "normal" que les citen, porque el juez esta siguiendo la pista del dinero. Recuerdan en cualquier caso que ninguno de los dos está imputado y defienden Ferraz siempre va a colaborar con la justicia.

A su vez, en las últimas horas el empresario Víctor de Aldama ha vuelto a la carga: por una parte, ha remitido un escrito al Supremo en el que afirma que entregó 20.000 euros en efectivo a Ábalos para adquirir un local y, a su vez, ha asegurado en una entrevista en 'Telemadrid', sin aportar pruebas, que el partido se financiaba ilegalmente .

A este respecto, las mismas fuentes aseveran que Aldama "una vez más acusa sin pruebas". Inciden en que hasta ahora ni Ábalos ni Koldo han dicho nunca que llevasen dinero a Ferraz y que lo que se refleja en el auto es que ellos iban a recoger los sobres de gastos. Insisten, en cualquier caso, en que "no hay caja B".

